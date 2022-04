Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Lautlingen starten am Montag

1 Am Montag, 11. April, beginnt die Sanierung der Lautlinger Ortsdurchfahrt. Dafür muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Foto: Kistner

Pendler aufgepasst: Ab Montag wird die Ortsdurchfahrt Lautlingen saniert. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen gefasst machen.















Albstadt-Lautlingen - Wie bereits ausführlich berichtet, wird der westliche Teil der Lautlinger Ortsdurchfahrt in diesem Jahr saniert. Diese Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 11. April. Ab diesem Termin ist die Ortsdurchfahrt Lautlingen zwischen Falkenstraße und Demeterstraße halbseitig gesperrt; der Verkehr in Fahrtrichtung Sigmaringen wird an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Balingen wird bereits bei der Abzweigung Ebingen-West über die Kreisstraße entlang des Badkaps und über Margrethausen umgeleitet. Der Verkehr auf der Umleitungsstrecke wird bevorrechtigt.

Umleitung über Margrethausen

Hierzu wird in Margrethausen an der Einmündung Dorfstraße/Ebinger Straße eine abknickende Vorfahrt eingerichtet und dem Umleitungsverkehr der Vorrang eingeräumt. Die Verkehrsteilnehmer auf der Dorfstraße sind während der Umleitung wartepflichtig.

Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass in der Ebinger Straße und Dorfstraße im Bereich der Umleitung eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer ausgewiesen ist und die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht wird.