Halbseitige Sperrung: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der B33 bei Haslach

1 Eine Menge Blechschaden entstand bei einem Unfall auf der B33. Foto: kamera24 Feuerwehr, Notarzt und Polizei mussten ausrücken: Drei Fahrzeuge sind am Montagvormittag auf der B33 zwischen Haslach und Steinach zusammengestoßen.







Link kopiert



Auf der B33 zwischen Haslach und Steinach hat sich am Montagvormittag kurz nach 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zunächst war bei der Feuerwehr gemeldet worden, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass alle Insassen ihre Fahrzeuge bereits verlassen hatten. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.