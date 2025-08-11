Halbseitige Sperrung: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der B33 bei Haslach

1 Eine Menge Blechschaden entstand bei einem Unfall auf der B33. Foto: kamera24 Feuerwehr, Notarzt und Polizei mussten ausrücken: Drei Fahrzeuge sind am Montagvormittag auf der B33 zwischen Haslach und Steinach zusammengestoßen.







Auf der B33 zwischen Haslach und Steinach hat sich am Montagvormittag kurz nach 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Laut Auskunft der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und stieß seitlich in einen entgegenkommenden Audi. Danach stieß er frontal mit einem Wohnmobil der Firma Knaus Tabbert zusammen.