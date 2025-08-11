Halbseitige Sperrung: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der B33 bei Haslach
Eine Menge Blechschaden entstand bei einem Unfall auf der B33. Foto: kamera24

Feuerwehr, Notarzt und Polizei mussten ausrücken: Drei Fahrzeuge sind am Montagvormittag auf der B33 zwischen Haslach und Steinach zusammengestoßen.

Auf der B33 zwischen Haslach und Steinach hat sich am Montagvormittag kurz nach 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Laut Auskunft der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und stieß seitlich in einen entgegenkommenden Audi. Danach stieß er frontal mit einem Wohnmobil der Firma Knaus Tabbert zusammen.

 

Zunächst war bei der Feuerwehr gemeldet worden, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass alle Insassen ihre Fahrzeuge bereits verlassen hatten. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Gegen 14 Uhr waren die Fahrzeuge abgeschleppt und die Straße konnte wieder komplett freigegeben werden.

 