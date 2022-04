5 Bei winterlichem Wetter sind die Teilnehmer am Hauptlauf des Geislinger Halbmarathons auf die Strecke gegangen. Foto: Breisinger

Nach dem Wintereinbruch hat der Geislinger Halbmarathon planmäßig stattgefunden.















Geislingen - Nachdem zumindest wettertechnisch alle sich eines "Goldenen Märzes" erfreuen durften, haben wahrscheinlich viele ungläubig geschaut, als sie vor einigen Tagen auf die Wettervorhersage schauten, die zum Halbmarathon in Geislingen Schnee und winterliche Temperaturen erwarten ließen.

Was für die Menschen in Zeiten wiedergewonnener Freiheit schon unangenehm ist, ist für Organisatoren von Veranstaltungen noch schlimmer, doch trotz aller Widrigkeiten entschieden sich die Verantwortlichen des vom TSV Geislingen organisierten Halbmarathons, diesen auch dieses Jahr wieder durchzuführen, nachdem er 2020 komplett ausfiel und im Vorjahr nur "virtuell" stattfand.

Decken für frierende Läufer

"Wir sind voll motiviert und ziehen das jetzt durch", sagte der Abteilungsleiter Leichtathletik des TSV Geislingen Thomas Teichmann vor einigen Tagen und sollte mit seiner Entscheidung recht behalten, denn bereits bei den Schüler- und Integrationsläufen über 600 Meter, 1200 Meter oder 1800 Meter war die Stimmung großartig, und die insgesamt 27 Jungläufer und 14 Integrationsathleten durften sich einer großen Unterstützung ihrer Eltern und Verwandten erfreuen, welche die erschöpften Zöglinge im Ziel mit liebevollen Worten und zum Teil Decken in Empfang nahmen.

Das selbe Bild bot sich auch beim Halbmarathon mit 26 männlichen und drei weiblichen Teilnehmern, deren Startschuss um Punkt 11 Uhr durch Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid fiel. Schnellster Mann war Gabriel Kammerer (albside Running) in einer Nettozeit von 1:22:14 Stunden. Wenig später gingen auch die Läufer über zehn Kilometer, wo auch ein Nordic-Walking-Rennen mit sieben Startern stattfand, und über fünf Kilometer auf die Strecke, wo es jeweils zudem eine Mannschaftswertung gab. Nach fünf Kilometer und im Ziel standen Obst und Getränke zur Verfügung.

Feind des Läufers ist der Regen

Wer den Rat erfahrener Läufer beherzigte, sich auch vor und nach dem Rennen zu bewegen und sich ausreichend "warm" zu machen, um der Kälte zu trotzen, lag goldrichtig, obgleich der wahre Wetterfeind des Läufers bekanntlich nicht Schnee, sondern Regen ist. Vieles fand im altbewährten Rahmen statt, dennoch gab es auch einige Neuerungen.

Teilstück zum Waldhof hat es in sich

Erstmals wurde am Sonntag statt wie zuvor immer am Samstag gelaufen, um die mitunter prekäre Verkehrssituation zu entzerren, die Auftaktveranstaltung am Freitag mit üblicherweise einem Referentenvortrag zum Thema Lauf entfiel daher und statt einer knapp 21,1 Kilometer langen Schleife mussten zwei Runden zu jeweils 10,55 Kilometer gelaufen werden, die es aber in sich hatten, da etwa die schwere Teilstrecke vom Ried zum Waldhof gleich zweimal durchlaufen werden musste, dafür fiel jedoch das Stück zwischen Erzingen und dem Waldhof durch das Raster. Zudem kam wieder die eigene Zeitmessanlage mit Transponder in der Startnummer zum Einsatz.