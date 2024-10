Halbleiter-Branche: Streit zwischen Chip-Unternehmen - Turbulenzen am Markt?

1 Das Chip-Unternehmen Arm droht Qualcomm mit einer Kündigung der Lizenzvereinbarung. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Mit Chip-Architekturen der britischen Firma Arm laufen praktisch alle Smartphones. Und Qualcomm stattet damit die meisten Android-Telefone aus. Jetzt spitzt sich ein Streit der Unternehmen zu.









San Diego - Durch einen Streit zwischen dem Halbleiterkonzern Qualcomm und dem britischen Chipdesigner Arm drohen heftige Turbulenzen in dem Milliarden-Markt. Mit Architekturen von Arm laufen die Chips verschiedener Anbieter, die in praktisch allen Smartphones und inzwischen auch häufiger in Computern stecken. Nun habe Arm den US-Konzern in Kenntnis gesetzt, dass die Lizenzvereinbarung zur Verwendung der Designs in 60 Tagen aufgekündigt werde, berichtete der Finanzdienst Bloomberg.