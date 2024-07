1 Die Deutsche Bahn hat ein wirtschaftlich schweres Halbjahr hinter sich (Archivfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Bahn schreibt weiter hohe Verluste und muss sparen. In den nächsten fünf Jahren soll der Personalbedarf deshalb um rund 30.000 Vollzeitstellen sinken.









Berlin - Die Deutsche Bahn muss nach einem erneuten Milliardenverlust sparen und will deshalb vor allem in der Verwaltung Tausende Stellen streichen. "Wir wollen in den nächsten fünf Jahren den Personalbedarf um etwa 30.000 Vollzeitpersonale reduzieren", sagte Finanzchef Levin Holle bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz.