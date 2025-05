Halbfinale verspricht viel Spannung: SV Winzeln und Trossingen kämpfen um den Einzug ins Endspiel

Halbfinale: Spvgg. 06 Trossingen – SV Winzeln (Donnerstag, 19 Uhr). Wer wird am 19. Juni der Endspielgegner des VfL Mühlheim? Diese Frage wird am Donnerstagabend in Trossingen beantworten, wenn zwei Topteams der Bezirksliga im zweiten Halbfinale aufeinander treffen.

Der Finalgegner steht schon fest

Die Mühlheimer, Spitzenreiter und mutmaßlicher Meister der Staffel 1, setzten sich in der Vorwoche souverän mit 3:0 in Seitingen-Oberflacht durch und können das Spiel am Donnerstag in aller Ruhe verfolgen.

Große Kulisse erwartet

Pokalspielleiter Sebastian Müller (Villingendorf) hat dabei extra beide Begegnungen nicht am gleichen Tag terminiert, damit die Fans beide Spiele anschauen können. Es ist daher von einer ähnlichen Kulisse wie in Seitingen auszugehen, als 300 Zuschauer das Halbfinale sehen wollten.

Beide Clubs haben den Pokal schon gewonnen

Titelverteidiger Trossingen möchte unbedingt wieder ins Endspiel, wo man sich 2024 im Elfmeterschießen gegen den BSV Schwenningen durchsetzte. Sollte es so kommen, wäre es zudem die Neuauflage des Finals von 2018 (3:1 in Böttingen) und des Halbfinals von 2024 (0:0, 4:3 i.E. in Mühlheim).

Blick in die Historie

Winzeln verlor das Finale 2023 in Bösingen gegen die SG 08 Schramberg/Sulgen. Trossingens Spieler-Co-Trainer Kamran Yahyaijan gewann zudem mit dem FC 08 Villingen den Verbandspokal und durfte im DFB-Pokal spielen. Bei den Gästen sind allerdings die beiden Spielertrainer Tobias Bea/Tobias Heizmann ebenfalls alte Pokalhasen – als Spieler mit dem FC 08 Villingen und als erfolgreiche Coaches beim SV Seedorf 2019. Wie sich ein Pokalsieg anfühlt wissen beide Vereine. Trossingen gewann den Cup neben dem Vorjahr noch 2018, 1988 und 1984. Winzeln holte den „Pott“ 1992 – also vor mittlerweile 33 Jahren.

Beide Teams spielen eine gute Runde in der Bezirksliga

Die Chancen in diesem Jahr stehen nicht schlecht, der SV Winzeln spielt in der Bezirksliga Staffel 1 eine gute Runde und steht auf Platz zwei und hat diesen so gut wie sicher. Zu mehr dürfte es jedoch nicht mehr reichen, der bereits feststehende Finalist aus Mühlheim hat bei noch zwei verbleibenden Spielen sechs Punkte Vorsprung und die deutlich bessere Tordifferenz vorzuweisen. Bereits am Wochenende kann der VfL somit alles klar machen und das Tickets für die Aufstiegsspiele zur Landesliga buchen.

So läuft die Relegation um den Landesliga-Aufstieg

Hier wartet mit der SGM Deißlingen/Lauffen der souveräne Spitzenreiter der Staffel 2. Der Sieger dieses Duells steigt anschließend direkt in die Landesliga auf, der Verlierer hat in der Relegation mit Landesligisten ebenfalls noch die Chance auf den Aufstieg.

Erst am Sonntag spielten die beiden gegeneinander

Für Winzeln und Trossingen jedoch ist der Pokalwettbewerbe die letzte verbleibende Chance auf einen Titel in diesem Jahr. Dementsprechend dürfte die Partie am Donnerstagabend spannend und umkämpft werden. Während der Heimvorteil für die Trossinger spricht, reist der Gast mit einem besseren Gefühl an.

Finale der Frauen steht bereits fest

Denn erst am vergangenen Sonntag trafen die beiden Teams in der Liga aufeinander, Winzeln gewann auf heimischem Platz mit 2:1. Colin Michelfelder und Simon Gaus trafen schon vor der Pause zum 2:0, der Anschluss von Denis Ruks kam zu spät (78.). Auch das Liga-Hinspiel gewann Winzeln (3:0).

Das alles wird jedoch am Donnerstag keine Rolle mehr spielen. Dann geht’s bei null los und beide wollen das Finale am 19. Juni erreichen. Bei den Frauen steht die Paarung mit dem Duell von Titelverteidiger SpVgg Aldingen und dem SC 04 Tuttlingen bereits fest.