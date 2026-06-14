Halbfinale Relegation Bezirksliga: Später geht’s nicht – Jauß erlöst SV Althengstett in der Verlängerung

Im Relegationsspiel um den Bezirksliga-Verbleib in Salzstetten gewinnt der SV Althengstett gegen den TSV Haiterbach knapp mit 1:0.
TSV Haiterbach – SV Althengstett 0:1 (0:0) n.V. Der SV Althengstett und seine Fans können dank eines sehr späten Treffers von Tobias Jauß im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Haiterbach auf dem Wolfäcker in Salzstetten weiterhin auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga hoffen. Der Sieg der aufgrund eines Todesfalls in der Mannschaft stark ersatzgeschwächt angereisten Blau-Weißen war am Ende etwas glücklich. In Summe hatten die Haiterbacher die besseren Torchancen, scheiterten aber am eigenen Abschlusspech oder am starken Althengstetter Keeper Tom Gross.