Halbfinale Relegation Bezirksliga: Später geht’s nicht – Jauß erlöst SV Althengstett in der Verlängerung

Im Relegationsspiel um den Bezirksliga-Verbleib in Salzstetten gewinnt der SV Althengstett gegen den TSV Haiterbach knapp mit 1:0.

TSV Haiterbach – SV Althengstett 0:1 (0:0) n.V. Der SV Althengstett und seine Fans können dank eines sehr späten Treffers von Tobias Jauß im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Haiterbach auf dem Wolfäcker in Salzstetten weiterhin auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga hoffen. Der Sieg der aufgrund eines Todesfalls in der Mannschaft stark ersatzgeschwächt angereisten Blau-Weißen war am Ende etwas glücklich. In Summe hatten die Haiterbacher die besseren Torchancen, scheiterten aber am eigenen Abschlusspech oder am starken Althengstetter Keeper Tom Gross.

In der 100. Spielminute gelang der Mannschaft von Daniel Sajko der entscheidende Treffer der Partie. Patrick Beuerle passte den Ball auf den besser postierten Tobias Jauß, der den starken Haiterbacher Keeper Mario Sailer zur Althengstetter Führung überwand. Haiterbachs Keeper Mario Sailer ließ sich im Anschluss zu einer Tätlichkeit gegen einen Althengstetter Spieler hinreißen und sah von Schiedsrichter Daniel Fuchs die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Haiterbacher bereits in Unterzahl, da ihr Abwehrspieler Silas Klenk in der 79. Spielminute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-rot vom Platz gestellt worden war.

TSVH vergibt die Führung

Die Partie begann schlecht aus Althengstetter Sicht, da deren Abwehrchef Savino Moratta nach einem harten Zweikampf mit Haiterbachs Luca Krasvocanec früh ausgewechselt werden musste. Nach einem starken Sololauf von Althengstetts gefährlichstem Offensivspieler Christoph Hindenach (10.), der vom Haiterbacher Keeper Sailer gerade noch ausgebremst werden konnte, führte eine mustergültige Kombination des A-Ligisten fast zum Führungstreffer. Das Zuspiel von Haiterbachs Spielgestalter Dario Pejic leitete Luca Krasvocanec geschickt direkt in den Lauf von Yannick Bauer weiter, der aber knapp am Althengstetter Tor vorbeischoss.

Es entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen eine Partie mit vielen teils hart geführten Zweikämpfen und nur wenigen Torraumszenen. In der 39. Spielminute entwischte Althengstetts Außenangreifer Christoph Hindenach seinem Gegenspieler, konnte aber von dem aus seinem Tor herauseilenden Haiterbacher Keeper gerade noch gestoppt werden.

Kurz vor der Halbzeit kam der A-Ligist aus Haiterbach zu einer Doppelchance. Althengstetts Keeper Tom Gross konnte aber sowohl den Kopfball von Robin Hutzel als auch den Torschuss des sehr auffällig spielenden Haiterbacher Spielertrainers Luca Krasvocanec entschärfen, ehe der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Pause schickte.

Hüben wie drüben hätte in dieser Phase das erlösende erste Tor fallen können. Christoph Hindenach, ständiger Unruheherd im Althengstetter Angriff, scheiterte in der 65. Spielminute nach ausgehebelter Abseitsfalle ebenso wie auf der Gegenseite die Haiterbacher Mannschaft in der 83. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Pascal Mijatovic verpasste es, den vom Althengstetter Keeper abgewehrten Torschuss von Ralf Fenchel im Tor unterzubringen.Ab der 79. Spielminute mussten die Haiterbacher die Partie mit einem Mann weniger zu Ende spielen. Silas Klenk sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Auch in Unterzahl hielten die Haiterbacher das Spiel völlig offen.

Mit einer Energieleistung wäre um ein Haar Haiterbachs bester Spieler an diesem Tag, Luca Krasvocanec, der Führungstreffer gelungen. Er scheiterte aber erneut am starken Althengstetter Keeper Tom Gross. Fünf Minuten später sollte dann auf der Gegenseite das erlösende Tor aus Sicht der Althengstetter fallen, dem die Rote Karte gegen Haiterbachs Keeper Mario Sailer folgte. Auch jetzt gaben sich die neun tapferen Haiterbacher Spieler noch nicht geschlagen, da die Althengstetter aus ihrer numerischen Überlegenheit zu wenig machten. Am Ende konnte die Mannschaft von Daniel Sajko den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.

Die Trainerstimmen

Petar Mijatovic (TSV Haiterbach): „Die Niederlage ist extrem bitter für uns. Aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft, haben es aber versäumt, unsere Chancen zu verwerten. Meiner Mannschaft mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Sie hat alles gegeben und das Spiel selbst in Unterzahl offen gehalten. Vor dieser Leistung kann ich nur den Hut ziehen.“ Daniel Sejko (SV Althengstett): „Heute haben uns elf Stammspieler gefehlt. Deshalb mussten wir kurzfristig auf einige A-Jugendliche und Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Zu allem Überfluss musste ich dann auch noch früh meinen Abwehrchef und Co-Trainer Savino Moratta auswechseln. Die Jungs, die auf dem Platz standen, haben ihre Aufgabe überragend gelöst. Natürlich ist uns bewusst, dass das Spiel heute auch hätte anders ausgehen können. Haiterbach hat es sehr gut gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass uns im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt wieder einige Spieler zur Verfügung stehen werden.“

Die Spielstatistik

TSV Haiterbach: M. Sailer, M. Handelic, R.Huzel, S. Klenk, L. Dengler, Y. Bauer, R.Fenchel (116.J. Helber), L. Kravoscanec, D. Pejic (110.A. Sarihi), K. Bas (46.D. Grgic (100.V. Urian), S. Abdagic (67.P. Mijatovic).

SV Althengstett: T. Gross, M. Spindler, E. Saipi, C. Gündes, S. Marotta (6. L. Hauber), J. Widmayer, C. Jakobi, D. Telalovic (112.M. Redl), L. Klinger (70.T. Jauß), C. Hindenach, A. Gern (59.P. Beuerle).

Tore: 0:1 Tobias Jauß (100.).Besondere Vorkomnisse: Ampelkarte (79., Silas Klenk), Rote Karte (Mario Sailer, 100., Tätlichkeit, beide TSV Haiterbach).

Schiedsrichter: Daniel Fuchs.

Zuschauer: 700.