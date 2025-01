Darts-Halbfinale von London: Dominant ins Endspiel: Van Gerwen und Littler um WM-Titel

3 Van Gerwen dominiert im Halbfinale. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Der Niederländer Michael van Gerwen und der Engländer Luke Littler duellieren sich im Ally Pally um die Darts-Krone. Es ist für viele das erwartete Traumfinale.









Link kopiert



London - Darts-Star Michael van Gerwen und Senkrechtstarter Luke Littler spielen um den Weltmeister-Titel in London. Der Niederländer erreichte zum siebten Mal in seiner Karriere das WM-Finale und darf in London auf seine erste Krönung seit sechs Jahren hoffen. Der 35-Jährige besiegte Chris Dobey aus England deutlich mit 6:1. Mit dem gleichen Resultat besiegte im Anschluss Littler (17) seinen Landsmann Stephen Bunting.