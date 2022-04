1 Kein Halbfinale in Alpirsbach. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler musste die Partie absagen. Somit steht der SV Alpirsbach-Rötenbach im Finale. Foto: Eibner

Nur eine Bezirkspokalhalbfinale wird es in diesem Jahr geben, denn die SG Herzogsweiler-Durrweiler hat das Spiel am Samstag gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach abgesagt.















So steht die Mannschaft aus der Kreisliga A1 als erster Finalist fest. Das zweite Halbfinale findet am Donnerstag, 21. April, zwischen den beiden Bezirksligisten VfR Sulz und SV Gündringen statt.

Drei Spiele in fünf Tagen

Fußballabteilungsleiter der SG Herzogsweiler-Durrweiler hatte erklärt: "Die SG Herzogsweiler-Durrweiler muss schweren Herzens das für Ostersamstag (Karsamstag Anm. d. Red.) angesetzte Pokalhalbfinale gegen den SV Alpirsbach absagen. Diesen Donnerstag steht ein schweres Ligaspiel in Vöhringen auf dem Programm und am Ostermontag der wichtige Abstiegskracher gegen die SG Altheim-Grünmettstetten. Mit dem Pokalspiel am Samstag wären das dann drei Spiele in fünf Tagen. So etwas wird nicht einmal im Profibereich erwartet und kann von Amateurspielern nicht geleistet werden. Bei einem Weiterkommen im Pokal würde sich die Situation noch weiter verschärfen. In der Woche vom Pokalfinale finden drei Ligaspiele und zusätzlich das Pokalfinale statt. Wir haben alles versucht, um diesen engen Spielplan zu entzerren und haben dabei das Gespräch mit den beteiligten Mannschaften und den Verantwortlichen des WFV gesucht. Eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung konnte jedoch nicht gefunden werden. Genau aus den genannten Gründen haben sich die beiden Bezirksligamannschaften, die sich im anderen Halbfinale gegenüberstehen, auf eine Verlegung der Partie geeinigt. Wir hätten wirklich gerne gespielt. Unter diesen Umständen ist jedoch eine Teilnahme leider nicht möglich."

Ähnliches Programm

Dass die Partie nicht stattfinden kann, finden die Verantwortlichen des SV Alpirsbach-Rötenbach bedauerlich. Trainer Frank Baumann erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Kampflos wollten wir nicht ins Pokalfinale einziehen. Die Mannschaft und der ganze Verein haben sich enorm gefreut auf das Halbfinalspiel am Samstag und diese Chance wurde uns jetzt genommen. Wann hat ein Fußballer die Chance in einem Bezirkspokal-Halbfinale zu stehen? Unser Programm ist im Vergleich zu der SG Herzogsweiler-Durrweiler noch anspruchsvoller. Vier Spiele innerhalb von einer Woche. Aber wir kämpfen im Gegensatz zu der SG Herzogsweiler-Durrweiler nicht im Abstiegskampf. Der Verlierer ist der Sport und alle Beteiligten."

Verlierer ist der Sport

Dieser Aussage pflichtet auch Bezirkspokalspielleiter Helmut Späth bei: "Der Verlierer ist ganz klar der Sport. Alpirsbach-Rötenbach ist in einer ähnlichen Situation und hätte auch vier Spiele innerhalb einer Woche austragen müssen. Dass die SG Herzogsweiler-Durrweiler sich im Abstiegskampf befindet und noch um den Ligaverbleib kämpft, da kann keiner etwas dafür. Mir tut es für alle Beteiligten leid. Der 18. Mai als Ausweichtermin wäre ebenfalls nicht möglich gewesen, da der Austragungsort des Pokalfinales schon früher feststehen muss. Der Rahmenterminkalender war auch der SG Herzogsweiler-Durrweiler bekannt." Der Bezirk hatte sich bemüht, eine Lösung zu finden. Kommunikationsreferent im Fußballbezirk, Uli Bernhard, hatte direkt nach bekanntwerden der Problematik mit beiden Parteien Kontakt aufgenommen. Aber ohne positives Ergebnis.

"Können nichts dafür"

Bezirksspielleiter Martin Stede: "Wir haben immer schon versucht, dass die Osterfeiertage im Rahmenterminkalender frei bleiben, um dann bei Bedarf Nachholtermine zu platzieren. Dass wir in dieser Saison zwei fehlende Wochen wegen Corona und einen Spieltag wetterbedingt verloren haben, das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Und dass ein, oder zwei Vereine zusätzlich noch im Pokalwettbewerb stehen, auch dafür können wir nichts."