Barcelona - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben eine Überraschung beim FC Barcelona und damit den erstmaligen Einzug ins Endspiel der Champions League verpasst. Das Team des gesperrten Trainers José Barcala unterlag nach dem 1:1 in München im Halbfinal-Rückspiel vor rund 60.000 Zuschauern im Nou Camp verdient mit 2:4 (1:2). Die Spanierinnen spielen nun am 23. Mai in Oslo gegen Olympique Lyon um den Titel.

Die Führung Barcelonas durch Salma Paralluelo (13. Minute) glich die starke Linda Dallmann fast postwendend aus (17.). Kapitänin Alexia Putellas (22./58.) und Ewa Pajor (55.) machten dann aber alles klar für den Favoriten. Pernille Harder (71.) traf noch zum 2:4. Dem FC Bayern bleibt nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft noch eine Titelchance im DFB-Pokal-Finale am 14. Mai in Köln gegen den VfL Wolfsburg.

Dallmann sorgt für kurze Hoffnung

Bei den Bayern-Frauen ersetzte Stine Ballisager Linksverteidigerin Franziska Kett, die in München nach ihrem Zopf-Ziehen gegen Paralluelo die Rote Karte gesehen hatte. Der damals protestierende Barcala saß ebenso gesperrt auf der Tribüne. Bei den Spanierinnen gab Weltfußballerin Aitana Bonmatí fünf Monate nach ihrem Wadenbeinbruch als Joker ihr Comeback.

Die Münchnerinnen gerieten unter den Augen von Bundestrainer Christian Wück gleich mächtig unter Druck. Beim Führungstreffer durch Paralluelo kam Giulia Gwinn zu spät. Nach einem Konter über Harder glich Dallmann überraschend aus. Danach aber wackelte die Bayern-Abwehr mächtig und kassierte kurz darauf das 1:2. In der zweiten Halbzeit spielte Barcelona zunächst seine klare Überlegenheit weiter aus - auch wenn Arianna Caruso in einer furiosen Schlussphase der Gäste noch an die Latte schoss.

Finale in Oslo mit Lyon und Jule Brand

Zum Auftakt in der Königsklassen-Saison hatten die Bayern-Frauen im Oktober noch eine 1:7-Klatsche in Barcelona kassiert. Die Spanierinnen stehen zum sechsten Mal in Folge im Finale. Eine deutsche Nationalspielerin kämpft ebenfalls um den Titel: Jule Brand sicherte Lyon mit ihrem Tor zum 3:1 (Hinspiel 1:2) in der 89. Minute gegen Titelverteidiger FC Arsenal das Weiterkommen.