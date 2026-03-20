Haiti-Verein Wolfach: Helfer müssen Sparkurs fortsetzen

Von einigen erfreulichen, aber auch bedenklichen Entwicklungen berichteten die Verantwortlichen des Haiti-Hilfe-Vereins „Pwojè men kontre“ bei der Hauptversammlung.
Bei der Arbeit vor Ort setzte der Haiti-Hilfe-Verein „Pwojè men kontre“ seinen Sparkurs 2025 weiter konsequent fort. Vorsitzende Anke Brügmann berichtete in der Hauptversammlung von ihrer Arbeit vor Ort im Waisenhaus, der angeschlossenen Schule und der Krankenstation. Für die deutsche Kasse sagte Michael Schmidt-Maier, dass erstmals wieder ein kleines finanzielles Polster als Differenz der eingegangenen Spenden und der Überweisungen nach Haiti in Höhe von circa einer Viertelmillion Euro gebildet werden konnte.