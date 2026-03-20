Haiti-Verein Wolfach: Helfer müssen Sparkurs fortsetzen

Bei der Arbeit vor Ort setzte der Haiti-Hilfe-Verein „Pwojè men kontre“ seinen Sparkurs 2025 weiter konsequent fort. Vorsitzende Anke Brügmann berichtete in der Hauptversammlung von ihrer Arbeit vor Ort im Waisenhaus, der angeschlossenen Schule und der Krankenstation. Für die deutsche Kasse sagte Michael Schmidt-Maier, dass erstmals wieder ein kleines finanzielles Polster als Differenz der eingegangenen Spenden und der Überweisungen nach Haiti in Höhe von circa einer Viertelmillion Euro gebildet werden konnte.

Für die Arbeit in Haiti ging der Sparkurs zu Lasten der Bautätigkeit. Letztmals konnte mit Planungsleistungen der Studierenden der Organisation „Ingenieure ohne Grenzen/Engineers without borders (EWB)“ auf dem Grundstück ein neues Klassenzimmer errichtet werden. Seit Jahren erlaube es die Sicherheitslage nicht mehr, angehende Bauingenieure und Architekten am KIT in Karlsruhe nach Haiti zu schicken. Mangels attraktiver Einsatzperspektiven vor Ort könnten aktuell keine neuen EWB-Freiwillige mehr rekrutiert werden.

An den Gebäuden (Waisenhaus, Schule, Krankenstation) würde ohne EWB-Unterstützung zwangsläufig nur noch das Nötigste gemacht werden können. Gleichzeitig stiegen besonders die Ausgaben für Lebensmittel in der Schulküche. Von der Arbeit des Vereins profitierten in Haiti etwa 1000 Menschen, 60 Kinder und Jugendliche im Waisenhaus, 62 Angestellte und aktuell 417 Kinder in Vorschule und Grundschule. Dazu kommen die von Brügmann und einer angestellten Krankenschwester behandelten Patienten in der Krankenstation (Unfall-Ambulanz und Geburtshilfe, am Wochenende werden Klassen- zu Krankenzimmern umfunktioniert) sowie etwa 100 bedürftige Menschen aus der Umgebung.

Die Zusammenarbeit mit den Behörden gestalte sich zuweilen schwierig. Das Waisenhaus habe bürokratische Anforderungen zu erfüllen, die teils in Eigenregie aus- und fortgebildeten Lehrkräfte würden oft von den staatlichen Schulen abgeworben. Brügmann berichtete auch von positiven Veränderungen, zwar sei die Hauptstadt Port-Au-Prince weiter nicht erreichbar, die Versorgungslage habe sich verbessert, so konnten jetzt neue Matratzen für das Waisenhaus besorgt werden. Für 2027 werde der Sparkurs weiter fortgesetzt (maximal zwei Klassen pro Klassenstufe, keine Neuaufnahmen im Waisenhaus), neben dem Betrieb der Propangas-Tankstelle soll eine kleine Betonziegel-Fabrik ihre Produktion aufnehmen.

Auf Brügmanns Wunschliste stehen neben der Fertigstellung des neuen Klassenzimmers die Reparatur des Dachs des Mädchenwohnheims, die Fertigstellung der Zisterne und des Studierendenwohnheims mit Küche und Mensa, die Sanierung der auf Batterien basierenden Stromversorgung. Zudem die Umzäunung des neuen Grundstücks, eine stabile Internetverbindung via Richtantenne, Finanzierung von Führerscheinen für die Mitarbeite und für die Kinder die Rückkehr zu fünf Kantinentagen.

Der Vorstand habe entschieden, alle Paten um eine freiwillige Erhöhung des monatlichen Beitrags von 50 auf 75 Euro zu bitten, damit wären die Kosten für ein Kind im Waisenhaus wieder etwa zur Hälfte abgedeckt.

Vorstand

Joachim Dölker (Kasse) und Matthias Dorn (Beisitzer) wurden neu gewählt. Dazu vertreten sind Anke Brügmann als Vorsitzende, Stefan Willeitner (Tübingen) als Stellvertreter, Ulrike Haupt (Tübingen) als Schriftführerin sowie die Beisitzer Michael Schmidt-Maier (Tübingen), Sigrid Fridrich (Stuttgart), Gerd Brügmann (Rottenburg), Lutz Diedrichs.