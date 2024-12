Haiterbacher vor Gericht: Nach Unfall mit Faust ins Gesicht geschlagen

1 Das Amtsgericht in Nagold. Foto: Manfred Köncke

Ein Auto an der Weiterfahrt gehindert und bei einem Verkehrsunfall zugeschlagen: Wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung hat das Amtsgericht Nagold einen Haiterbacher mit 850 Euro Geldstrafe belegt. Der Führerschein wurde eingezogen.









Der erste Vorfall ereignete sich am 3. Oktober 2023 auf der Landstraße L 354. Ein Ehepaar war am Nachmittag mit dem Auto von Haiterbach nach Oberschwandorf unterwegs. Gegen 16.30 Uhr näherte sich mit großer Geschwindigkeit ein Golf mit 600 PS und setzte mehrmals zum Überholen an, was wegen des Gegenverkehrs nicht möglich war.