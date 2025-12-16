Haiterbacher Unternehmen: Schuon-Gruppe richtet Blick aufs Jubiläumsjahr

Die Alfred Schuon Group gratulierte 30 Mitarbeitenden zu ihrer langjährigen Unternehmenszugehörigkeit und richtet den Blick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr.
Zusammen sind sie seit 460 Jahren für Schuon tätig. Wie die Unternehmensgruppe mitteilt, wurden neben der Betriebszugehörigkeit auch schadenfreie Fahrleistungen, Millionen zurückgelegter Kilometer sowie herausragendes soziales Engagement gewürdigt. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte die Geschäftsführung Geldpreise, Geschenkkörbe, Urkunden und Trophäen. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2025 blickt die Alfred Schuon Group nun auf das Jubiläumsjahr 2026.