Haiterbacher Unternehmen: Schuon-Gruppe richtet Blick aufs Jubiläumsjahr

Die Alfred Schuon Group gratulierte 30 Mitarbeitenden zu ihrer langjährigen Unternehmenszugehörigkeit und richtet den Blick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr.

Zusammen sind sie seit 460 Jahren für Schuon tätig. Wie die Unternehmensgruppe mitteilt, wurden neben der Betriebszugehörigkeit auch schadenfreie Fahrleistungen, Millionen zurückgelegter Kilometer sowie herausragendes soziales Engagement gewürdigt. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte die Geschäftsführung Geldpreise, Geschenkkörbe, Urkunden und Trophäen. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2025 blickt die Alfred Schuon Group nun auf das Jubiläumsjahr 2026.

„Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Erfolgs. Ihre langjährige Treue, ihr unermüdlicher Einsatz und ihr Engagement sichern täglich die Qualität, Zuverlässigkeit und den Fortschritt unseres Unternehmens“, sagte Alexander Schuon, Geschäftsführer der Alfred Schuon Group. „Wir sind stolz auf die langjährige Verbundenheit unserer Mitarbeitenden, die eindrucksvoll zeigt, wie tief unsere Werte in der täglichen Zusammenarbeit verankert sind.“

Im Rahmen eines Ehrungsabends ehrte die Alfred Schuon Group 30 Jubilarinnen und Jubilare, acht „Kilometermillionäre“, 55 Fahrer mit schadenfreien Einsätzen, zwei Mitarbeitende, die sich durch herausragendes soziales Engagement hervorgehoben haben, sowie einen Mitarbeiter, der mit einem besonderen Verbesserungsvorschlag überzeugte.

Harald Voit blickt auf vier Millionen Kilometer zurück

Für Berufskraftfahrerinnen und -fahrer ist das Erreichen der ersten Million zurückgelegter Kilometer ein bedeutender Meilenstein. Diesen würdigte Schuon gemeinsam mit seinem langjährigen Mercedes-Benz-Partner Wackenhut aus Nagold. In diesem Jahr knackten gleich acht Fahrer diese Marke und kommen auf mehr als elf Millionen zurückgelegter Kilometer. Harald Voit ist nun bereits vierfacher Kilometermillionär.

Aber auch die Fahrsicherheit ist Schuon eine Ehrung wert. 55 Fahrer wurden für ihre lange unfall- und schadenfreie Fahrtzeit ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Fahrer Milimir Kovanovic das IRU- (International Road Union)-Ehrendiplom, eine Würdigung für Fahrer, die besonders sicher und unfallfrei auf Europas Straßen unterwegs sind. „Unsere Fahrerinnen und Fahrer bringen Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Sicherheit auf die Straßen. Wir sind sehr stolz, dass sie diese Standards nicht nur einhalten, sondern über Jahre hinweg leben“, betont Schuon.

Verkehrssicherheit im Fokus: Die Berufskraftfahrer, die für Schuon die längste Zeitspanne am Stück unfallfrei unterwegs sind, wurden mit Preisen gewürdigt. Foto: Sandra Grimm/Schuon

Außerdem ehrte die Geschäftsführung zwei Mitarbeitende für ihr herausragendes soziales Engagement: In diesem Jahr erhielten Selcuk Ceylan und Elena Demidovec den Sozialpreis für ihre besondere Hilfsbereitschaft. „Mit ihrer Fürsorge und ihrem besonderen Einsatz haben Selcuk und Elena nachhaltig beeindruckt: Elena steht unseren russischsprachigen Fahrern täglich unterstützend zur Seite, und Selcuk hat mit seiner Stammzellspende ein Leben verändert. Ihr Handeln macht sie zu echten Vorbildern“, betont Schuon.

Daneben wurde Matthias Vosseler für seinen hilfreichen Verbesserungsvorschlag ausgezeichnet: Bei einem Nutzfahrzeughersteller erwirkte er, dass Spurhalteleuchten an den Motorwagen verkürzt werden, wodurch diese deutlich seltener beschädigt werden.

Beatboxer fasziniert Publikum

Der Abend bot den Gästen ein abwechslungsreiches Programm: Nach dem festlichen Empfang faszinierte der Stuttgarter Beatboxer „Robeat“ das Publikum mit seiner Stimmakrobatik.

Nun richtet die Alfred Schuon Group den Blick voll auf 2026 – für die Gruppe ein besonderes Jahr, denn sie feiert 75-jähriges Bestehen. „Diesen Meilenstein können wir nur dank unseren Mitarbeitenden und der konstanten Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios erreichen. So werden wir auch künftig als Innovator voranschreiten und moderne Logistik mit Nachhaltigkeit und Qualität verbinden“, sagte Schuon.

Die Geehrten und das Unternehmen

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit:

Anna Burkhart, Arpad Kristof, Gergely Bartalus, Gianluca Corvitto, Ioan Barbu, Janine Gauss, Jörg Vogt, Jozsef Nemeth, Laszlo Bako, Mario Gauß, Monika Illes, Sandor Szabo, Sebastian Schuler, Sergej Steblau, Thomas Münzel, Peter Münzel, Balasz Nagy.

15 Jahre:

Florian Gigler, Schamil Kasimow, Steffen Singer, Philipp Steimle, Salavat Zeynalov.

20 Jahre:

Günther Moller, Holger Rosenberg.

25 Jahre:

Heiko Reise, Andreas Schulze.

30 Jahre:

Maik Bauer, Rolf Berkowitz, Ulf Brenneisen.

35 Jahre:

Andreas Lorenz.

Eine Million Kilometer:

Attila Kovacs, Jozsef Nemeth, Sandor Szabo, Gergely Bartalus, Balazs Nagy, Zoltan Peti, Arpad Kristof.

Vier Millionen Kilometer:

Harald Voit.

Unfallfreies Fahren:

Holger Rosenberg (sieben Jahre), Herbert Chekai (acht Jahre), Maik Bauer (16 Jahre), Frank Elsner (21 Jahre).

IRU-Ehrendiplom:

Milimir Kovanovic.

Sozialpreis:

Elena Demidovec und Selcuk Ceylan.

Bester Verbesserungsvorschlag:

Matthias Vosseler.

Das Unternehmen:

Die Alfred Schuon Group ist ein führendes Speditions- und Logistikunternehmen – spezialisiert auf Jumbotransporte, Systemverkehre und individuelle Logistikkonzepte. Schuon beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitern, verfügt über mehr als 350 disponierte Fahrzeuge, 150 000 Quadratmeter bewirtschafteter Lager- und Logistikfläche sowie Niederlassungen in Deutschland und Ungarn. Die Wurzeln des Unternehmens liegen am Stammsitz in Haiterbach (Kreis Calw), während sich das Einsatzgebiet auf ganz Europa erstreckt.