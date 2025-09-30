Haiterbacher Spielplätze: Anlagen teilweise mit Nachholbedarf

Verschiedene Geräte auf den Haiterbacher Spielplätzen sind in die Jahre gekommen und nicht mehr sicher nutzbar. Die Stadtverwaltung hat sie gesperrt und baut sie ab.
Der teilweise schlechte Zustand der Geräte wurde unlängst durch eine TÜV-Untersuchung festgestellt, wie die Stadtverwaltung informiert. Diese TÜV-Prüfung finde jährlich statt, erläutert Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt. Zudem finde eine regelmäßige Eigenkontrolle statt: „Unsere Bauhofmitarbeiter führen alle 14 Tage eine Sichtkontrolle auf unseren Spielplätzen durch“, so Burkhardt.