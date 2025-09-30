Haiterbacher Spielplätze: Anlagen teilweise mit Nachholbedarf

Verschiedene Geräte auf den Haiterbacher Spielplätzen sind in die Jahre gekommen und nicht mehr sicher nutzbar. Die Stadtverwaltung hat sie gesperrt und baut sie ab.

Der teilweise schlechte Zustand der Geräte wurde unlängst durch eine TÜV-Untersuchung festgestellt, wie die Stadtverwaltung informiert. Diese TÜV-Prüfung finde jährlich statt, erläutert Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt. Zudem finde eine regelmäßige Eigenkontrolle statt: „Unsere Bauhofmitarbeiter führen alle 14 Tage eine Sichtkontrolle auf unseren Spielplätzen durch“, so Burkhardt.

Die betroffenen Spielgeräte seien sofort gesperrt worden. und würden in den nächsten Wochen von Mitarbeitern des Bauhofs abgebaut. Betroffen sind folgende Spielgeräte: auf dem Stauchbachgelände eine Holzschaukel, auf dem Spielplatz Breitenäckerweg das Kombispielgerät sowie auf dem Spielplatz Dellen eine Rampe am Kombispielgerät.

Familien mit Kindern bittet die Verwaltung, auf die Spielplätze Ölern und Im Gäßle auszuweichen.

Der Spielplatz Gäßle Foto: Stadt Haiterbach

Je nach Verschleiß und Zustand der Geräte werde entschieden, ob die Geräte repariert beziehungsweise reduziert werden können oder abgebaut müssen. „Ein Abbau erfolgt nur dann, wenn eine Reparatur nicht mehr sinnvoll oder wirtschaftlich nicht darstellbar ist“, erläutert Burkhardt.

Die betroffenen Geräte ) seien nach rund 15 Jahren am Ende ihrer Nutzungsdauer.

Insgesamt gibt es laut Burkhardt bei den Spielplätzen in Haiterbach einen Nachholbedarf, welcher der Verwaltung, dem Gemeinderat und auch den Mitgliedern des Kernstadtrats bekannt sei. Aktuell würden neue Optionen und Ideen und Fördermöglichkeiten geprüft. Diese seien aber noch nicht spruchreif. Es werde zu gegebenem Zeitpunkt darüber informiert.

Regelmäßige Investitionen

In den vergangenen Jahren seien aber auch jährlich verschiedene kleinere und größere Maßnahmen an den Haiterbacher Spielplätzen umgesetzt worden. Beispiele dafür seien in diesem Jahr Ersatzbeschaffungen neuer Schaukeln auf den Spielplätzen Kindergarten Obernschandorf und dem Spielplatz Gäßle. Auf dem Spielplatz Forchenweg in Beihingen sei die Seilbahn ausgewechselt und ein neuer Fallschutz eingebracht worden.

Am Parkplatz Kuckuckshalle sei ein einfaches Basketballspielfeld mit Basketballkorb angelegt worden. Das sei in Zusammenarbeit mit dem Verein Komusina Haiterbach und der Firma Rath erfolgt.

Im Jahr 2024 sei auf dem Spielplatz Ölern eine neue Kletterkrone im Wert von rund 17 000 Euro eingerichtet worden. Im Jahr 2022 wurden laut Burkhardt beim Spielplatz Urselstraße in Oberschwandorf rund 35 000 Euro investiert

Geräte sind teuer

Spielgeräte seien sehr teuer, daher könne nicht jedes Jahr überall etwas gemacht werden. Ein gutes Kombigerät koste nach Auskunft der Bauhofleitung heutzutage zwischen 30 000 und 40 000 Euro.

Insgesamt gehe der Trend weg von Holzgeräten hin zu Metall-Kunststoffkonstruktionen, die haltbarer seien, aber auch teurer.