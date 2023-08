Die Alfred Schuon GmbH verfolgt konsequent ihren Kurs der fortlaufenden Innovation und Modernisierung. In diesem Zusammenhang investiert der Transport- und Logistikspezialist mit Sitz in Haiterbach im laufenden Jahr in rund 50 neue Fahrzeuge – Sattelzugmaschinen und Hängerzüge der Marke Daimler sowie Ultraleicht-Jumbos von MAN. Damit senkt das Familienunternehmen nach eigenen Angaben das Durchschnittsalter seiner Flotte auf zwei Jahre. Zudem schaffe das Unternehmen den ersten vollelektrischen Lastwagen an.

Die Investitionen unterstreichten das Engagement von Schuon, hochmoderne Lösungen anzubieten, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig die Umweltauswirkungen seiner Flotte fortlaufend zu senken, teilt das Unternehmen mit.

Anforderung der Kunden

„Mit der Anschaffung neuer Fahrzeuge verfolgen wir im Grunde zwei Ziele: Einerseits den steigenden Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. Andererseits trägt ein moderner Fuhrpark wesentlich dazu bei, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Emissionen und Effizienz erreichen“, sagt Frank Wohlgemuth, Fuhrparkleiter der Alfred Schuon GmbH. Dementsprechend erfüllten sämtliche Fahrzeuge der Schuon-Flotte bereits seit geraumer Zeit die höchste geltende Abgasnorm Euro 6. Zum Einsatz kommen die neuen Fahrzeuge sowohl am Hauptsitz in Haiterbach als auch in der ungarischen Niederlassung des Unternehmens.

Ergänzend stellt der Logistikspezialist darüber hinaus rund 80 Anhänger und Auflieger in Dienst. Die Anschaffung der neuen Fahrzeuge erfolge zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Liefersituation nach den Unwägbarkeiten durch Produktions- und Lieferstopps aufgrund der Corona-Pandemie sowie zahlreicher Konflikte wieder normalisiere. Dies ermögliche es Schuon, seine Dienstleistungen effizient anzubieten und die Lieferketten für seine Kunden mit verschiedensten Fahrzeugtypen zu optimieren. Ein Beispiel hierfür seien die Ultraleicht-Jumbos, die durch maximale Effizienz überzeugten.

Neuer E-Technik stellen

Einen zusätzlichen Impuls in puncto Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit setze das Familienunternehmen mit der Anschaffung einer vollelektrischen Actros-Sattelzugmaschine. Dazu Geschäftsführer Alexander Schuon: „Auch wenn die Technik aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, halten wir es mit Blick auf künftige Entwicklungen für notwendig, uns dieser Zukunftstechnologie zu stellen.“ Der E-Lkw soll im Linienverkehr eingesetzt werden, wo dieser mit entsprechenden Zwischenladungen der Batterie rund 400 Kilometer am Tag zurücklegen soll.

Im Ergebnis stelle die Schuon-Gruppe mit dieser Investition die Weichen dafür, weiterhin maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen anbieten und sich den wandelnden Herausforderungen der Branche erfolgreich stellen zu können.