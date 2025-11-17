Haiterbacher Nachwuchspianist: Mit „Für Elise“ aufs Treppchen

Der zehnjährige Ben Schmidt aus Haiterbach kehrte mit einem dritten Preis vom 70. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg zurück.
Am Wettbewerb für Klavier, Streicher und Streicherkammermusik sowie Gesang, Pop und Jazz beteiligten sich in diesem Jahr 89 junge Musizierende im Alter zwischen sechs und zwanzig Jahren. Ben Schmidt hatte für seinen Vortrag neben Beethovens „Für Elise“ drei weitere Stücke vorbereitet, mit der er die Jury in der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart überzeugte. Teilgenommen hatte er in der Kategorie 1c, in der die Jahrgänge 2015 und 2016 antraten.