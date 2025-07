Haiterbacher Logistiker: Schuon schafft 68 neue Lastwagen an

Schuon schafft 68 neue Lastwagen an

1 Schuon treibt die Modernisierung seines Fuhrparks mit 68 neuen Lkw inklusive Aufliegern und Anhängern voran. Foto: Alexander Schuon Die Alfred Schuon Group investiert in ihre Flotte von Jumbo-Hängerzügen und Megatrailern. Unter den 68 Neuanschaffungen sind auch zwei vollelektrische Sattelzugmaschinen.







Die Alfred Schuon Group mit Hauptsitz in Haiterbach erneuert Teile ihres Fuhrparks und stärkt gleichzeitig die Ausrichtung auf nachhaltige Transportlösungen: 68 neue Lastwagen inklusive Anhänger und Auflieger integriert das Unternehmen an den Standorten Haiterbach und Veszprém (Ungarn) im Jahr 2025 in seine Flotte. Zu den Neuanschaffungen zählen unter anderem Mercedes-Benz Actros L mit aerodynamisch optimierten Pro-Cabins sowie zwei vollelektrische eActros 600-Sattelzugmaschinen.