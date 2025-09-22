Haiterbacher Leistungsschau: Unternehmen wecken viel Interesse

Die Stadt Haiterbach blickt zusammen mit den teilnehmenden Unternehmen und Vereinen auf eine gut besuchte Leistungsschau im Industriegebiet zurück.

Bereits zum Gottesdienst vor der offiziellen Eröffnung war die Kalthalle der Firma Infinex mit mehreren hundert Gästen sehr gut besucht. Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex-Group und Hausherr sowie Gastgeber der Eröffnungsveranstaltung, sprach über das klare Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Haiterbach mit seinen guten Voraussetzungen und mit Menschen, die mitgestalten und mittragen als Motor von Infinex.

Er thematisierte auch die Sorgen bei der Fachkräftegewinnung aufgrund sinkender Bewerberzahlen sowie steigender Löhne und Produktionskosten. Er wünscht sich seitens der Politik mehr Mut zur Vereinfachung und klare Rahmenbedingungen.

Mittelstand als Herzstück

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack würdigte den Mittelstand als Herzstück und Rückgrat der Wirtschaft. Die Regierung wolle für die Unternehmen den wirtschaftlichen Rahmen bieten, so Mack. Dabei nannte er den „Wirtschafts-Booster“, eine pragmatische Umsetzung der Energiewende mit Zurückdrehen von Unsinnigem auf Normalmaß, Abbau von Bürokratie und Senken von Standards.

Mack bedankte sich für spannende Einblicke an einem inspirierenden Tag bei der Leistungsschau.

Für Landrat Helmut Riegger beweist die „beeindruckende Leistungsschau“ Wertschöpfung, Export und Bandbreite des beruflichen Alltags in einem 73 Hektar großen und regional einmaligen Industriegebiet, auf das die Stadt und ihre Bürgermeisterin stolz sein könne. Nach vier Jahren ohne Wirtschaftswachstum ist es Riegger zudem wichtig, die soziale Gerechtigkeit aufrechtzuhalten.

Wichtiger tag für Haiterbach

Für die Bürgermeisterin Kerstin Brenner ist die Leistungsschau mit 29 beteiligten Unternehmen und 17 Vereinen und Institutionen an 13 Standorten ein wichtiger Tag für Haiterbach. Die Stadt feiert nach 2018 wieder die Vielfalt der Arbeitgeber mit mehr als 2500 Arbeitsplätzen. Brenner warb in Richtung Politik eindringlich für einen Autobahnanschluss Richtung Horb.

Sie lud zum Blick hinter die Kulissen der Betriebe ein, dankte der Arbeitsgemeinschaft Leistungsschau sowie allen Unternehmen, Vereinen und Beteiligten für ihr Mitwirken.

Nachdem Bürgermeisterin Brenner die Leistungsschau für eröffnet erklärt hatte, schloss sich ein Rundgang mit Geschäftsführer Hartl an. Inzwischen strömten die Besucher der Leistungsschau zahlreich ins Industriegebiet. Dabei wurden die angebotenen Shuttle-Busse von der Kuckuckshalle und den Stadtteilen zur Leistungsschau gut genutzt. Besucher bildeten Fahrgemeinschaften, kamen mit Fahrrädern oder zu Fuß, so dass auch die begrenzten Parkmöglichkeiten ausreichten.

Zufrieden mit Veranstaltung

Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt äußerte sich auch im Namen von Bürgermeisterin Kerstin Brenner sehr zufrieden über die gelungene Großveranstaltung im Industriegebiet, die reibungslos verlief.

Kleiner Wermutstropfen war der gegen 16 Uhr einsetzende Regen, weshalb drei Rundflüge mit dem Helikopter nicht mehr stattfinden konnten. Bei der Verlosung blieben drei von sechs Preisen in Haiterbach, einer ging nach Altensteig und einer nach Horb.