Haiterbacher Leistungsschau: Unternehmen wecken viel Interesse

Die Stadt Haiterbach blickt zusammen mit den teilnehmenden Unternehmen und Vereinen auf eine gut besuchte Leistungsschau im Industriegebiet zurück.
Bereits zum Gottesdienst vor der offiziellen Eröffnung war die Kalthalle der Firma Infinex mit mehreren hundert Gästen sehr gut besucht. Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex-Group und Hausherr sowie Gastgeber der Eröffnungsveranstaltung, sprach über das klare Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Haiterbach mit seinen guten Voraussetzungen und mit Menschen, die mitgestalten und mittragen als Motor von Infinex.