Haiterbacher Leistungsschau: Fast 30 Unternehmen locken am 21. September

In Haiterbach läuft der Countdown für die Leistungsschau im Industriegebiet. Am Sonntag, 21. September, laden Betriebe zum Kennenlernen und Entdecken ein.

Es ist die fünfte Leistungsschau in der Kuckucksstadt. Zuletzt lockte die Leistungsschau 2018 tausende Besucher in das Industriegebiet. Sie hau findet am Sonntag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Zentraler Auftakt ist ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienstin der Kalthalle der Infinex-Group in der Heinrich-Schickardt-Straße. Im Anschluss findet dann ab 11 Uhr die offiziell Eröffnung der Leistungsschau mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner, dem Bundestagsabgeordneten Klaus Mack, Landrat Helmut Riegger und Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex-Group, am selben Ort statt.

An zwölf Standorten präsentieren sich 27 Firmen und Betriebe. Kleinere Unternehmen, vor allem jene ohne eigene Räume im Industriegebiet, haben wieder bei der Firma Kaupp in der Metnitzer Straße 47 einen zentralen Platz für ihre Stände. Auch die Partnerstadt Metnitz ist wird mit einem Stand vertreten sein. Teilweise sind Unternehmen auch auf dem Gelände andere großer Betriebe untergebracht.

17 Vereine stellen ihr Angebot vor, übernehmen die Bewirtung und Teile des Programms für Erwachsene und Kinder. Darüber hinaus sind zwei gewerbliche Bewirtungsstände sowie die Kirchengemeinde mit einem Kaffee-und-Kuchen-Stand vertreten.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Leistungsschau ist zugleich mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden – so können in der Zeit von 12 bis 17 Uhr innerhalb des Industriegebiets auch direkt Waren verkauft werden.

Auf den Firmengeländen der Spedition Alfred Schuon, der Infinex Group und den Firmen Kolb und Kaupp finden ein umfangreiches Programm sowie Bewirtung statt. Kinder sind auf die Hüpfburg eingeladen, kreative Bastelangebote, Glitzer-Tattoos und Seifenblasen sowie eine Spielstraße runden das Programm für die Jüngsten ab.

Um die Parksituation im Industriegebiet zu entlasten und eine Anreise ohne Auto zu ermöglichen, hat die Stadtverwaltung einen kostenlosen Shuttlebusverkehr eingerichtet. Ab der Kuckuckshalle und von Beihingen, Unterschwandorf und Oberschwandorf geht es so zum Industriegebiet. Um die Wege innerhalb des Industriegebiets kurz zu halten, fährt das Kurbähnle aus Freudenstadt die einzelnen Bereiche des Industriegebiets auf einem Rundkurs an.

Firmenbesuche mit Gewinnspiel verbunden

Bei einem Gewinnspiel soll in einen Coupon, der bei allen teilnehmenden Firmen erhältlich ist, in allen vier Zonen der Leistungsschau ein Besuch von zwei verschiedenen Firmen farblich nachgewiesen werden. Der Coupon ist in eine der vier Gewinnboxen einzuwerfen. Um 17 Uhr findet bei Durotherm Kunststoffverarbeitung die Verlosung statt. Erster Preis ist ein Gutschein für vier Übernachtungen im Sternhof in Grades, Kärnten.

Hubschrauberrundflüge starten bei der Spedition Schuon von 11 bis 12.30 und zwischen 14 und 18 Uhr. Im Vorfeld wurden bereits weit mehr als 100 Tickets verkauft. Resttickets sind am Tag der Leistungsschau vor Ort bei der Firma Helixcopter auf dem Gelände Schuon ausschließlich gegen Barzahlung erhältlich.