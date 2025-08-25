Haiterbacher Leistungsschau: Fast 30 Unternehmen locken am 21. September

In Haiterbach läuft der Countdown für die Leistungsschau im Industriegebiet. Am Sonntag, 21. September, laden Betriebe zum Kennenlernen und Entdecken ein.
Es ist die fünfte Leistungsschau in der Kuckucksstadt. Zuletzt lockte die Leistungsschau 2018 tausende Besucher in das Industriegebiet. Sie hau findet am Sonntag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Zentraler Auftakt ist ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienstin der Kalthalle der Infinex-Group in der Heinrich-Schickardt-Straße. Im Anschluss findet dann ab 11 Uhr die offiziell Eröffnung der Leistungsschau mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner, dem Bundestagsabgeordneten Klaus Mack, Landrat Helmut Riegger und Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex-Group, am selben Ort statt.