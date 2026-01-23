Haiterbacher Kirchengemeinderat: Jürgen Fuchs mit Brenz-Medaille geehrt

Elf Kirchengemeinderatsmitglieder wurden für die evangelische Kirchengemeinde Haiterbach/Talheim ins Amt eingesetzt und sechs scheidende Mitglieder verabschiedet.
In der Predigt sprach Pfarrer Jonas Nau über die Verse 1 bis 8 auch dem achten Kapitel des Römerbriefs und bezog die dort verwendete Metapher von den verschiedenen Körperteilen, die einen Leib bilden, auf die Kirchengemeinde. Es gehe darum, dass jeder Christ die von Gott geschenkten Gaben mutig und demütig, pflichtbewusst und freiwillig für Mitmenschen und für Gott einsetzte. Dies solle besonders in der Kirchengemeinde sichtbar werden, für die sich Nau unter anderem wünschte, dass sie ein Ort sei, „an dem sich viele Menschen mit ihren Gaben einbringen können und jeder Teil unserer Gemeinschaft sich gleich wertgeschätzt fühlt.“