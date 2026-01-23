Haiterbacher Kirchengemeinderat: Jürgen Fuchs mit Brenz-Medaille geehrt

Elf Kirchengemeinderatsmitglieder wurden für die evangelische Kirchengemeinde Haiterbach/Talheim ins Amt eingesetzt und sechs scheidende Mitglieder verabschiedet.

In der Predigt sprach Pfarrer Jonas Nau über die Verse 1 bis 8 auch dem achten Kapitel des Römerbriefs und bezog die dort verwendete Metapher von den verschiedenen Körperteilen, die einen Leib bilden, auf die Kirchengemeinde. Es gehe darum, dass jeder Christ die von Gott geschenkten Gaben mutig und demütig, pflichtbewusst und freiwillig für Mitmenschen und für Gott einsetzte. Dies solle besonders in der Kirchengemeinde sichtbar werden, für die sich Nau unter anderem wünschte, dass sie ein Ort sei, „an dem sich viele Menschen mit ihren Gaben einbringen können und jeder Teil unserer Gemeinschaft sich gleich wertgeschätzt fühlt.“

Nau machte deutlich, dass ihm die Wertschätzung jedes Engagements und jeder Person in der Kirchengemeinde ein Anliegen sei. Im zweiten Teil des Gottesdienstes wurde dann der Fokus auf das Amt der Gemeindeleitung gerichtet, wofür laut Kirchenrecht der Kirchengemeinderat und der Pfarrer gemeinsam verantwortlich sind.

Nau würdigte die zwölf Mitglieder des jüngsten Kirchengemeinderats, von dem sechs ihren Dienst mit Ende der sechsjährigen Wahlperiode beendeten und sechs auch im neuen Gremium Mitglied sind. „Ich schätzte sehr unser Miteinander – nicht nur das gemeinsame Arbeiten, sondern auch die geistliche Gemeinschaft und manch lockeren Spruch oder witzige Geschichte“, sagte Nau.

Die verabschiedeten Kirchengemeinderatsmitglieder mit Pfarrer Nau (Zweiter von rechts): Kurt Burghardt (von links), Carmen Schäfer, Jürgen Fuchs, Bettina Schnaidt und Christiane Gonser (es fehlt Tina Knorr). Foto: Martin Palmer

Aus dem Gesamtkirchengemeinderat wurden Carmen Schäfer, Christiane Gonser, Tina Knorr (nach jeweils sechs Jahren Amtszeit), Bettina Schnaidt (18 Jahre Amtszeit), Jürgen Fuchs und Kurt Burghardt (jeweils 24 Jahre Amtszeit) verabschiedet. Die beiden letztgenannten bekamen aufgrund ihrer langen Amtszeit eine Dankurkunde als Würdigung der Landeskirche.

Jürgen Fuchs, der 18 Jahre lang den Vorsitz des Kirchengemeinderats inne hatte und bereits vor seiner Zeit im Kirchengemeinderat zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben übernommen hatte, bekam zudem die bronzene Brenz-Medaille der Evangelischen Landeskirche Württemberg überreicht. Die Medaille wird für besonderes und langes ehrenamtliches Engagement in der Kirche übergeben.

Fuchs nimmt Ehrung stellvertretend entgegen

Fuchs nahm die Ehrung dankbar entgegen und betonte, dass eigentlich jeder Mitarbeiter der Kirchengemeinde die selbe Ehrung verdient hätte: „Ich nehme sie also stellvertretend für alle, die Ihr in der Kirchengemeinde engagiert seid, entgegen“, sagte er und fügte mit einem Lachen hinzu: „Wer möchte, kann natürlich jederzeit die Medaille für ein paar Wochen bei mir ausleihen.“

Nach Verabschiedung und Dank wurde der neue Kirchengemeinderat für die nächsten sechs Jahre eingesetzt. Bei der Kirchenwahl am 30. November 2025 sind elf Mitglieder für den Gesamtkirchengemeinderat gewählt worden: Susanne Bauer, Werner Fleischer, Ludwig Issler, Oliver Lehmann, Bettina Lohrer, Jakob Luz, Tilo Niebergall, Martin Palmer, Carolin Renz, René Wolleydt, Thomas Ziegler. Sie gaben im Gottesdienst ihre Zustimmung zum Amtsversprechen eines Kirchengemeinderats und wurden für ihren Dienst gesegnet.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von einem Musikteam um Tilo Niebergall begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es die Möglichkeit zur Begegnung bei Kaffee und Gebäck.