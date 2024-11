Samuel Rösch ist am Samstag, 23. November, zu Gast in Haiterbach.

Rösch ist seit 2012 mit Deutsch-Pop mit Tiefgang unterwegs und gewann 2018 die Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“. Der 30-jährige Sänger, der das Erzgebirge seine Heimat nennt, überzeugt mit einer unverkennbaren Stimme, die man aus Tausenden heraushört. Samuel legt viel Wert auf Nahbarkeit. „Seine Songs sind der sichere Hafen, der Anker, den jeder im Leben mal benötigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei seiner Konzertlesung nimmt er die Zuhörer mit auf seinen Weg vom Erzgebirge bis auf die große „Voice of Germany“-Bühne. Umrahmt werden die Einblicke aus seinem Buch „Ich glaub an dich“ von tiefgehenden Liedern des jungen Musikers.

Louisa Edel singt im Vorprogramm Foto: Edel

Im Vorprogramm wird Louisa Edel unter Begleitung des Pianisten Noah Diemer eigene Songs und Covers präsentieren und für die richtige Stimmung am Konzertabend sorgen. Sie ist eine aufstrebende junge Sängerin aus Haiterbach, die mit ihrer Stimme schon viele Hörer berührt hat. Im Frühjahr 2024 veröffentlichte sie ihre erste Single „Du bist alles“.

Das Konzert, das in Kooperation von Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Haiterbach-Talheim und Liebenzeller Gemeinschaft Haiterbach veranstaltet wird, wird am 23. November in der evangelischen Laurentiuskirche in Haiterbach (Marktplatz 3) stattfinden und beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist 19 Uhr. Tickets gibt es zum Vorverkaufspreis von 13 Euro im evangelischen Pfarramt (pfarramt.haiterbach@elkw.de / 07456 / 342) oder zum Preis von 16 Euro an der Abendkasse.