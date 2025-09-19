Haiterbacher Kindergärten: Lage bei Personal und Belegung ist entspannt

Die Personalsituation sowie die Belegungszahlen machen die Lage der Haiterbacher Kindergarten relativ entspannt. Das war der Vorstellung der Bedarfsplanung im Gemeinderat zu entnehmen.
„Wir sind eine der wenigen Kommunen, die aktuell gut aufgestellt sind“, sagte Jennifer Schneider, Gesamtleiterin der Haiterbacher Kindergärten, in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderates. Damit bezog sie sich auf die Personalsituation. Derzeit seien in den städtischen Kindergärten alle Personalstellen besetzt. Mit 26 pädagogischen Fachkräften habe man eine gute Struktur. Das erleichtere den Alltag.