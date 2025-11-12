Haiterbacher in Südtirol: Wanderer erleben traumhafte Herbsttage

Südtirol war das Ziel einer fünftägigen Wanderreise des Haiterbacher Schwarzwaldvereins. Die Teilnehmer genossen die Landschaft, die Kultur und die Küche dort.
Je näher die Reisegruppe ihrem Ziel kam, desto blauer wurde der Himmel, desto strahlender schien die Sonne, in der Ferne erhob sich beeindruckend, mächtig und schneebedeckt die Ortlergruppe. Eine kurze Pause am Reschensee, bekannt durch seinen einsam aus dem Wasser ragenden Kirchturm. Entlang der Etsch, die in dieser Region entspringt, ging es bergab bis zur Talsohle des Vinschgau, ins Apfelparadies, nach Naturns .