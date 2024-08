Haiterbacher Hallenbad: Einrichtung profitiert von neuem Betreiber

Das Frühschwimmen ist zu Ende und das Wasser liegt glatt im Becken. Lennart Dürr, der den Badebetrieb seit drei Monaten leitet, zeigt sich zufrieden. „Die Menschen sind sehr dankbar, dass das Hallenbad wieder verlässliche Öffnungszeiten hat“, sagt er. Er kenne schon alle Schwimmbegeisterten, die früh morgens ins Bad strömen, mit Namen und ihm gefalle der familiäre Umgang, erzählt der 21-Jährige.

Bürgermeister Andreas Hölzlberger berichtet, dass man sich damals „voller Überzeugung für die Lösung, den Betrieb an einen Profi zu übergeben“, entschieden habe. Die Firma Pooltrend aus Alpirsbach bekam damals den Zuschlag. Sie führt um die zehn Bäder, unter anderem die in Sulz, Oberndorf und Loßburg. Geschäftsführer Danny Voigt war an diesem morgen kurzfristig verhindert, da ihn ein „Notruf“ wegen Personalmangel ereilte.

Lesen Sie auch

„Zusammenarbeit hat sich bewährt“

Über die Sommerferien schließt das Hallenbad, doch es ist keineswegs eine Zeit zum Regenerieren, eher zum Reflektieren. Die Zusammenarbeit mit Pooltrend „habe sich richtig bewährt“, zeigt sich der Bürgermeister begeistert. Durch viele Anregungen und Impulse von den Profis habe das ganze Hallenbad profitiert.

Jetzt werden die Schließwochen genutzt, um den Hubboden instand zu setzen und Verschleißteile auszutauschen. Der Hubboden lässt sich im Schwimmerbereich des Bades auf verschiedenen Ebenen einstellen. So kann die Schwimmer-Fläche zur Nichtschwimmer-Fläche werden. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf circa 27 000 Euro.

Schwimmmeister Dürr und sein Team, zu dem unter anderem sechs Rettungsschwimmern und drei Reinigungskräften gehören, haben schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Eines der Ziele, einen regelmäßigen und zuverlässigen Betrieb anzubieten, habe man erreicht.

Kiosk in Betrieb

Auch der Kiosk sei wieder regelmäßig besetzt. Hauptsächlich für den Wochenendbetrieb, wer aber unter Woche ein kühles Getränk oder ein Eis haben möchte, komme auch nicht zu kurz, je nachdem wie die Personallage es zulässt.

Auch die Mehrkosten durch einen externen Betreiber „bewegen sich im Rahmen und sind es wert“, so der Bürgermeister. Der Mehraufwand sei im unteren fünfstelligen Bereich und genau die Summe mit der man vorher gerechnet habe.

Mittwochs ist das Bad für den öffentlichen Betrieb geschlossen und für die Schule und Vereine reserviert. Der TSV Haitersbach, die Volkshochschule, die DLRG, aber auch viele Vereine aus der Umgebung nutzen dann das Becken und bieten auch Schwimmkurse an.

Dies hält Hölzlberger für sehr wichtig, da in manchen Gemeinden kein regulärer Schwimmunterricht stattfinden kann und dadurch viele Kinder erst spät oder gar nicht Schwimmen lernen.

2009 wurde Neubau beschlossen

Die Entscheidung im Jahr 2009, in Haiterbach ein neues Hallenbad zu bauen, war damals durchaus umstritten, erinnert sich der Bürgermeister. Doch im Nachhinein könne man feststellen, dass es einen „unheimlichen Mehrwert“ bringe. Es sei ein weiteres Angebot für die Bürger, um sich in der Gemeinde wohl zu fühlen und die Stadt am Westrand des Heckengäus attraktiv für potenzielle Neubürger zu machen.

Also können alle Beteiligten guten Mutes in die Sommerpause gehen und sich auf die neue Badesaison freuen. Dann mit reparierten Hubboden und dem gleichen motivierten Team, dass sich auf alle Badebegeisterten freut, auf die Stammkunden genauso wie auf neue Gesichter.