1 Bürgermeister Andreas Hölzlberger (Mitte) verabschiedete Günter Boos aus dem Gemeinderat und verpflichtete Raphael Schaible (links) als Nachfolger. Foto: Priestersbach

Eine Rochade gab es in dieser Woche bei den Freien Wählern im Haiterbacher Gemeinderat: Nachdem Günter Boos aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gremium ausschied, rückte jetzt Raphael Schaible für ihn nach.

Haiterbach - Wie Bürgermeister Andreas Hölzlberger in der letzten Sitzung vor der Sommerpause feststellte, hatte Günter Boos mit 76 Jahren die Herausforderung angenommen und 2019 für den Gemeinderat in Haiterbach kandidiert – wobei er im Wege der unechten Teilortswahl auf Anhieb für den Ortsteil Beihingen in das Kommunalparlament eingezogen war. Doch jetzt müsse er aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und hatte daher sein Ausscheiden aus dem Rat beantragt.

Dank an die Wähler

Einstimmig fiel in dieser Woche die Feststellung aus, dass hierfür ein wichtiger Grund gemäß der Gemeindeordnung vorliegt. Bürgermeister Hölzlberger dankte Günter Boos für dessen kommunalpolitisches Engagement, während UBL-Rat Gerhard Gutekunst im Namen des "politischen Wettbewerbers" betonte: "Alle Achtung, dass er es vor zwei Jahren in diesem Alter noch gewagt hatte". Günter Boos selbst dankte den Wählern für das Vertrauen und dem Gemeinderat für das einstimmige Votum. Positiv fand er, dass sein Nachfolger die Interessen der Landwirtschaft vertrete.

Anschließend nahm der Rathauschef die offizielle Verpflichtung von Raphael Schaible vor, nachdem der Gemeinderat festgestellt hatte, dass es keine Hinderungsgründe für das Nachrücken des Maschinenbautechnikers gibt, der bereits Mitglied im Beihinger Ortschaftsrat ist. Gerhard Gutekunst hieß den neuen Rat im Gremium willkommen und machte deutlich, dass "wir nicht so schwierig sind, wie es oft nach außen wirkt". Von seiner Fraktionskollegin Rita Frey erhielt Schaible dennoch sicherheitshalber ein Paar Socken – "damit er nie kalte Füße bekommt".