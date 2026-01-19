Haiterbacher Finanzen: CDU-Kritik an Haushalt ist etwas gebremst, aber nicht gestoppt

Bei der Einbringung eines erneut negativen Haushalts der Stadt Haiterbach für 2026 kam Kritik auf, dass zu wenig gespart werde. Eine Sondersitzung zum Haushalt gibt es nun doch nicht.
Von einer angespannten Lage war die Rede, als der Haushaltsplan für das Jahr 2026 Mitte Dezember von der Verwaltung im Gemeinderat eingebracht wurde. Bei einem erwarteten Minus von 930 000 Euro im Gesamtergebnishaushalt ist es das dritte negative Jahr in Folge. Und Bürgermeisterin Kerstin Brenner gab den Ausblick, dass die kommenden Jahre ähnlich sein werden.