Haiterbacher Ex-Bürgermeister: Hölzlberger fühlt sich als Verwaltungsleiter unbefangen

Seit Juli ist Andreas Hölzlberger Verwaltungsleiter in Bad Liebenzell. Fast ein Bürgermeisterjob, den er in Haiterbach verließ. Hätte er da nicht gleich in Haiterbach bleiben können?
Das Gespräch mit Andreas Hölzlberger war eigentlich für einen deutlich späteren Zeitpunkt vorgemerkt. Irgendwann und dann unter der Überschrift „Was macht eigentlich Andreas Hölzlberger?“ Ein Blick darauf, wie sich das Leben des Mannes weiterentwickelt hat, der zwei Amtszeiten, also über 16 Jahre hinweg, die Entwicklung der Stadt Haiterbach als Bürgermeister maßgeblich mitgestaltete.