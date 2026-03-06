Haiterbacher Bauhof: Fläche ist groß genug für weitere Gewerbeansiedlung

Am neuen Standort des Bauhofes im Waldweg soll es eine weitere gewerbliche Entwicklung geben. Dafür hat der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans „Stauchbach II“ beschlossen.
Die Stadt Haititerbach hat das Gelände des ehemaligen Sägewerks in Nordwesten des Stadtgebiets gekauft. In der bestehenden Halle wird künftig durch den Bauhof genutzt. Erste Umbaumaßnahmen wurden angegangen. Da dies zum einzigen Standort des bislang verteilt untergebrachten Bauhofes werden soll, ist noch ein Anbau geplant.