Haiterbacher Bauhof: Einsparung von rund einer Million Euro im Vergleich zu Neubau

Vor knapp zwei Jahren fiel in Haiterbach die Entscheidung, keinen neuen Bauhof zu bauen. Stattdessen wurde eine bestehende Halle im Waldweg gekauft. Dort startet nun der Ausbau.
In einer Klausurtagung im November 2023 hatte der damalige Gemeinderat unter Bürgermeister Andreas Hölzlberger angesichts der sich zuspitzenden Finanzlage beschlossen, beim geplanten Neubau eines Bauhofes die Reißleine zu ziehen. Zum damaligen Zeitpunkt war absehbar, dass ein Neubau unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen am Ende mit gut vier Millionen Euro zu Buche geschlagen hätte.