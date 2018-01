Haiterbach Zwei Langgediente scheiden aus

In den Abteilungsausschuss rückt nach offener Wahl mit einstimmigem Beschluss Benjamin Stöhr nach. Die Aufgaben der Kassenverwaltung übernimmt künftig Constantin Walter.

Gesamtkommandant Volker Renz beleuchtete nochmals die enorme Leistung der Beihinger Feuerwehrmänner, nicht nur bei dem großen Küchenbrand, auch in Bezug auf die geleisteten Aus- und Fortbildungen. Er verwies auf den Erste-Hilfe-Kurs, an dem jeder einmal teilnehmen sollte.

Ortsvorsteher Thomas Burkhardt betonte die Wichtigkeit der Feuerwehrabteilung, die mit einer Selbstverständlichkeit bürgerliche Aufgaben erledige.

Zum Abschluss gab Abteilungskommandant Braun einen Ausblick: Am Sonntag, 6. Mai, wird die Feuerwehr beim Heimatmuseum den Aktionstag mit einem Programm rund um die Feuerwehr und historischen Löschgeräten gestalten. Nächster Termin ist das Ablegen des Leistungsabzeichens am 30. Juni in Rohrdorf. Am Wochenende 1./2. September wird gemeinsam mit dem VfR Beihingen das Backhausfest ausgerichtet. Dieses Jahr wird dabei auf den Freitag verzichtet, das Fest findet am Samstag und Sonntag statt. Für die Brandübeanlage Altensteig wurden am 19. September zwölf Plätze gebucht. Im Jahr 2018 wird ein neues Löschfahrzeug, ein LF-KATS erwartet.

Darüber hinaus, so Braun, freue sich die Abteilung Beihingen über Nachwuchs. Wer bereits 17 Jahre alt ist, sei eingeladen, freitags ab 19.30 Uhr ins Feuerwehrhaus zu kommen, um die Wehr kennenzulernen.