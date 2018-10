Haiterbach "Wir haben das Beste rausgeholt"

Jettingen. 401 Hektar Fläche umfasste das Maßnahmengebiet, 24 Hektar betrug der Flächenbedarf für Straße, Nebenanlagen und Ausgleichsmaßnahmen. 213 Grundstückseigentümer waren an der Flurbereinigung im Unternehmensverfahren beteiligt. Aus ihren 1133 Flurstücken wurden 688, die Grundstücksgröße wuchs von 35 auf 58 Ar an. Jahrzehntelang sei die Nordumfahrung – Ausgangspunkt der Flurbereinigung – der Gemeinde ein Anliegen gewesen, wie Bürgermeister Hans Michael Burkhardt in Erinnerung rief. 2011 wurde die Straße eröffnet. Sie habe eine große Last von der Gemeinde genommen. "Froh und dankbar" sei Jettingen dementsprechend für die Umfahrung.

Mit ihr einher ging die Flurbereinigung, die unter anderem Wege neu ausrichten und Zerschneidungen minimieren sollte. "Wir haben an einem Strang gezogen", sagte Burkhardt über die Zusammenarbeit mit den Behörden. Dort habe "ein Zahnrad ins andere gegriffen". Unter dem Dach des Landratsamtes habe das "hervorragend geklappt", so der Bürgermeister.

Für die "tolle Zusammenarbeit" zwischen den Fachämtern des Landratsamtes, Jettingen und der Teilnehmergemeinschaft, dem Verbund der beteiligten Grundstückseigentümer, dankte auch der erste Landesbeamte Martin Wuttke. Tillmann Faust, Sachgebietsleiter für Flurneuordnung beim Böblinger Landratsamt, leitete durch die Veranstaltung und stellte kurz die Broschüre zur Flurneuordnung vor, die das ganze Verfahren zusammenfasst.