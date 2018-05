Haiterbach Wehr spendet an die Lebenshilfe

Haiterbach-Beihingen (tb). Das von der Feuerwehr Beihingen organisierte "Kaltwasser-Grillen" am 23. März war ein voller Erfolg, der sich nun für die Lebenshilfe in Nagold auszahlt. Gleich drei Vertreter der gemeinnützigen Organisation, die sich seit 1969 für Menschen mit Behinderungen einsetzt, kamen zur feierlichen Scheckübergabe nach Beihingen und unterstrichen dabei die langjährige und enge Verbindung zwischen Beihingen und der Lebenshilfe. Matthias Köhler, Jürgen Kistner und Anja Zeiler freuten sich über eine Spende in Höhe von 1000 Euro.