Haiterbach. Im Herbst bietet der Schwarzwaldverein Haiterbach wieder eine Reise ins sonnige Südtirol nach Marling bei Meran an. Ein Wanderprogramm wurde von Wanderführer Wolfgang Pagel ausgearbeitet. Wer nicht so viel wandern möchte, kann auch auf eigene Faust etwas unternehmen. Termin ist vom 17. bis 23. September. Für Geübte werden auch anspruchsvolle Wanderungen angeboten. Informationen dazu gibt es bei Ernst Günther, Telefon 07456/944 70 74, und Horst Conzelmann, Telefon 07456/62 34. Der Reisepreis beträgt bei 30 Teilnehmern mit Fahrt und Halbpension im Drei-Sterne Piccolo Hotel Marlinger Hof pro Person: Mitglieder-Doppelzimmer 570 Euro, Mitglieder-Einzelzimmerzuschlag 96 Euro, Nichtmitglieder-Doppelzimmer 620 Euro, Nichtmitglieder-Einzelzimmerzuschlag 96 Euro. Als Anmeldung gilt eine Anzahlung in Höhe von 100 Euro pro Person. Anmeldeschluss ist der 18. Mai. Infos gibt Wanderwart Wolfgang Pagel, Telefon 07456/1613 oder 0176/22960134.