Haiterbach Wandel bei der Seniorenarbeit

Haiterbach. Neben Vertretern der Verwaltung, des Bürgermeisters, einer Auswahl der örtlichen Vereine, der evangelischen Kirche, des Mehrgenerationenhauses und dem Geschäftsführer des Seniorenheimes Emmaus waren auch einige Bürger zu der öffentlichen Veranstaltung gekommen.

Der Dringlichkeit des Themas wurde zu Beginn nochmals dadurch Nachdruck verliehen, als der Kopf der Gruppe der "städtischen Senioren", Fritz Bruckner, ankündigte, dass er seine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen zum Januar 2019 aufgeben müsse und eine Nachfolge für die Koordination der sehr aktiven Gruppe gefunden werden müsse.

Gleichzeitig hat auch Rosemarie Palmer als Sprecherin des Stadtseniorenrates Haiterbach bereits vor einiger Zeit angekündigt, sich nach der Kommunalwahl 2019 aus allen ehrenamtlichen Verpflichtungen zurückziehen zu wollen. Durch diese Veränderungen war es der Wunsch der Verwaltung, das Thema "Zukunft Senioren" grundlegend in einem größeren Kreis zu besprechen und anzugehen. Dies soll in einem strukturierten Prozess mit allen Beteiligten in der Gesamtstadt umgesetzt werden. Deswegen wurde das Treffen auch durch den Leiter des Bürgertischs Soziales, Martin Schanze, moderiert. Er wird den weiteren Prozess auch in den nächsten Monaten begleiten.