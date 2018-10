Haiterbach "Von hohen Mieten nicht betroffen"

Altensteig. In dem von SPD-Fraktionssprecherin Ursula Utters unterzeichneten Brief heißt es, das Thema bezahlbarer Wohnraum sei nicht nur in den Ballungsräumen hochaktuell, sondern inzwischen auch im Kreis Calw. In Altensteig habe man das Schwergewicht bisher auf den Bau von Eigenheimen gelegt. Für den Geschosswohnungsbau sei im Rahmen der Stadtentwicklung lediglich ein Areal in der Unterstadt vorgesehen. Wegen der Bewerbung für die Gartenschau "vergehen bis dahin noch zehn Jahre". Solange sollte man nicht warten.

Als Zielgruppen für bezahlbaren Wohnraum hat die SPD junge Familien mit kleinen Kindern ausgemacht, bei denen ein Elternteil die ersten Jahre zu Hause bleibt oder nur in Teilzeit arbeitet. "Sie können sich häufig kein Eigenheim leisten", heißt es in dem Brief. Eine weitere Zielgruppe sind für die Sozialdemokraten Rentner und Geringverdiener.

Vorgeschlagen wird in dem Antrag, bei der Planung künftiger Neubaugebiete den Geschosswohnungsbau mit einzubeziehen.