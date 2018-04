Haiterbach Unterwegs auf dem Gäurandweg

Neun Wanderer machen sich auf den Weg

So machten sich, bei sommerlichen Temperaturen, und allerbestem Wanderwetter neun Wanderer von Oberjettingen auf den Weg. Gestartet wurde am Wasserturm der weithin sichtbar, mit einer tollen Fernsicht lockte. Bergab ging es am Eisberg vorbei, durch den lichten Wald, der die ersten frühlingsgrünen Blätter sprießen ließ. Schnell war Nagold mit der hoch über dem Nagoldtal liegenden Burg in Sicht. Nach einer kurz eingelegten Pause auf dem Nagolder Wochenmarkt, wo man nicht an einer Roten, oder einem Eis vorbei kam, ging es an den Aufstieg hinauf Richtung Burg.

Am Hundesportgelände oben angekommen, genoss man die gelb blühenden Wiesen, die Aussicht nach Rohrdorf und Walddorf, die als nächstes auf der Etappe anstanden. Dazu ging es abwärts und aufwärts, wie das im Schwarzwald eben ist, über Egenhausen, Beihingen, den letzten Berg hinauf, und dann war das Ziel Haiterbach in Sicht. Ein kleiner Teil der Wandergruppe lief nicht die komplette Strecke, sondern ließ sich unterwegs abholen.