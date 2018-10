Haiterbach Unterhaltung und Infos für ältere Bürger

Planerisch zeichnen die Sprecherin der Stadtseniorenrats, Rosemarie Palmer, und Hauptamtsleiter Andreas Schad verantwortlich. Auch wenn es wieder Informationen gibt, wurde dieser Teil bewusst zurückgefahren. Im Gegensatz zur Veranstaltung 2014 wird es so keine Informationsstände im Foyer gegeben. Diese, so die Organisatoren, seien nicht so gut frequentiert gewesen.

Dafür werden Informationen über Angebote nun in den Programmablauf eingebaut. Das Seniorenfest am 21. Oktober steht unter dem Motto "Jung trifft Alt". Das spiegelt sich im Programm wider, bei dem die Jugend der Stadtkapelle den Auftakt macht, bevor Bürgermeister Andreas Hölzlberger und Palmer die Gäste begrüßen und die Andacht von Pfarrer Albrecht Bahret folgt. Die TSV-Wettkampfgruppe Mädchen zeigt Übungen, mit dem Ehepaar Kohler wird gesungen, die Bläserklasse der Burgschule spielt.

Eine Fotoschau zeigt Bilder von Ausflügen der Städtischen Senioren. Das Mehrgenerationenhaus stellt das Werkstattprojekt vor.