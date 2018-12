Haiterbach Unterhaltsam und zum Brüllen komisch

In diesem Geschehen taucht immer wieder die ständig telefonierende Frauke auf, der das Handy am Ohr festgewachsen zu sein scheint und die ihre Gespräche mit Anke nur unterbricht, um ihrem Unmut über das Fehlverhalten ihrer Zeltnachbarn Luft zu machen oder diese in irgendeiner Form zu therapieren.

Als Hansemanns Sohn Thomas aufkreuzt, tauschen seine wohlhabenden Eltern mit den Muffels ihren Luxuswohnwagen gegen deren Zelt und spielen ihrem Sohn Armut vor. Was sich aus diesen Verwirrungen noch alles entwickelt, können Interessierte in einer weiteren Vorstellung am 5. Januar miterleben, die inzwischen ausverkauft ist. Eine extra Vorstellung mit Bewirtung ab 11.30 Uhr für Kinder und Senioren findet am selben Tag nachmittags ab 14 Uhr statt.

Das Theaterstück überzeugte gleichwohl mit viel Witz und gut besetzten Rollen, die den Akteuren bisweilen wie auf den Leib geschrieben waren. Alle agierten mit großem schauspielerischen Können und überzeugten auch mit Textsicherheit sowie Mimik und Gestik. Die Zuschauer bedankten sich nicht nur mit reichlich Szenenapplaus, sondern auch mit sehr viel Beifall am Ende des Stücks für die Leistung der Darsteller und die bestens gelungene Abendunterhaltung. Frank Bross führte Regie, für die Maske waren Franziska Blaich und Julia Quintus verantwortlich. Das Bühnenbild malte Wolfgang Gebhardt.

Im Anschluss an die Aufführung unterhielt DJ Merdee aus Haiterbach die Gäste mit Musik zum Tanzen.