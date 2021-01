Haiterbach Umstrukturierung erfolgreich abgeschlossen

In den vergangenen Jahren erfreute sich die Verpackungssparte der Durotherm-Gruppe starker Zuwächse und die Mehrwegverpackungen aus Haiterbach nehmen im Markt einen immer höher werdenden Stellenwert ein. Um der stetig wachsenden Nachfrage auch in Zukunft gerecht zu werden, erfolgte 2020 die Ausgliederung des Verpackungssektors in die eigens hierfür gegründete Twin-Tec Packaging GmbH, welche, wie die Durotherm Kunststoffverarbeitung GmbH auch, fortan unter dem Dach der Durotherm Holding GmbH vereint ist. Die Veränderung spiegelt sich auch im Haiterbacher Industriegebiet wider: So produziert die Durotherm Kunststoffverarbeitung ihre technischen Formteile weiterhin in der Industriestraße 52. Die Twin-Tec Packaging hat ihren Standort in der Industriestraße 34.

Andreas Hartl, Geschäftsführender Gesellschafter der Durotherm-Gruppe: "Ich freue mich sehr, dass uns nun eine perfekte Aufteilung der beiden Produktsparten ›Technische Tiefziehteile‹ und ›Mehrwegverpackungen‹ gelungen ist und sich beide Unternehmen voll und ganz auf ihr jeweiliges Spezialgebiet konzentrieren können. Die Basis dafür, nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft perfekt aufgestellt zu sein, neue Märkte zu erschließen und den Unternehmenserfolg weiter auszubauen."