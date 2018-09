Haiterbach Trotz gutem Ergebnis kommt Kritik

Haiterbach. Wie Bürgermeister Andreas Hölzlberger erläuterte, schlugen alleine bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von rund 800 000 Euro zu Buche. So war der Verwaltungshaushalt zunächst mit 13,68 Millionen Euro veranschlagt, das tatsächliche Ergebnis lag dann bei 15,21 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt waren 7,44 Millionen Euro eingestellt, wobei das Jahr 2017 unterm Strich mit 4,97 Millionen Euro im investiven Bereich abgeschlossen wurde. Die Entwicklung führte dazu, dass sich die Zuführungsrate von geplanten 1,3 auf 2,06 Millionen Euro erhöhte, während der Rücklage 1,66 Millionen Euro zugeführt werden konnten – die nun zum Jahresanfang bei 3,92 Millionen Euro lag. Kein Wunder, dass Bürgermeister Hölzlberger von einer "erfreulichen Entwicklung" sprach und hinzufügte: "Das lässt uns beruhigt in die Zukunft blicken".

Dieser positiven Betrachtungsweise mochte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Otto Roller nicht anschließen. Wie Roller in Erinnerung rief, hatte die CDU bereits dem Haushalt 2017 nicht zugestimmt, "und wir werden jetzt auch der Jahresrechnung nicht zustimmen". So hätten sich seine Befürchtungen bestätigt, erklärte Otto Roller, der bei den Investitionen ein "Ungleichgewicht" zwischen der Kernstadt und den Stadtteilen sieht. Außerdem kritisierte er, dass "wir Projekte seit Jahren vor uns her schieben".

"Wir haben ein super Jahr gehabt und das sollte man nicht schlecht reden", hielt UBL-Rat Mathias Kaupp entgegen. Auch DBH-Fraktionschef Karl Braun sprach von einem gutem Jahresergebnis und räumte ein: "Ich hatte nicht geglaubt, dass die Verwaltung das umsetzen kann."