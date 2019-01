Haiterbach SWV-Chef übt sich in Bescheidenheit

Haiterbach. Denn im ver­gangenen Jahr konnte der Haiterbacher Schwarzwaldverein eine besondere Ehrung in Empfang nehmen: Bei der Mitgliederversammlung des Hauptvereins in Schluchsee gab es eine Urkunde samt Scheck, nachdem die Haiterbacher bei der Mitgliederwerbung 2017 die erfolgreichste unter den 220 Ortsgruppen war. 34 Neumitglieder hatte man geworben, und derzeit zählt die Ortsgruppe in der Kuckucksstadt 232 Mitglieder.

Von einem "ganz großen Tag für uns" sprach der Vorsitzende mit Blick auf den Besuch eines SWR-Kamerateams auf dem Haiterbacher Kuckucksweg und der anschließenden Ausstrahlung der Wanderung in der Sendung "Landesschau Mobil".

Von einem schönen und gelungenen Wanderjahr berichtete Wolfgang Pagel mit Blick auf die 25 Unternehmungen, bei denen 739 Teilnehmer gezählt wurden, was unterm Strich 20 mehr als 2017 waren. Wie der Wanderwart mitteilte, wurden 2018 insgesamt 270 Kilometer auf Schusters Rappen zurückgelegt und dabei waren 22 Wanderführer im Einsatz. Als Höhepunkt bezeichnete Wolfgang Pagel die einwöchige Wanderfahrt nach Südtirol – und mit 89 Teilnehmern wurde bei der Fackel- und Laternenwanderung ein neuer Rekord aufgestellt.