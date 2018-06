Haiterbach "Swim and Fun" lockt 60 Kinder

Vier Mannschaften der Teensam Start

Vier Mannschaften gingen in der Altersklasse der Teens – zwischen zehn und 14 Jahren – an den Start. Im 1,25 Meter tiefen Wasser machten sie so viele Tore wie möglich in nur wenigen Minuten.

Am Nachmittag standen die Sieger fest. Bei den Bambinis war das passenderweise die Mannschaft "Die Gewinner der Klasse 2c" mit den Spielern Mia Nisch, Aylin Eitel, Finn Bross, Ole Scheffert und Denis Eitel. Direkt dahinter landete der "VFB" mit Elias Gutekunst, Lukas Hölzlberger, Moritz Naumann und Nils Gutekunst. Den dritten Platz belegten die "Schwarzen Haie" Leonard Buss, Tom Kaiser, Max Kaiser und Moritz Schrägle.

Die "Blauen Teufel" Jonas Hollung, Nils Sternhuber, Dennis Bozicevic, Jann Helber, Silas Steinwenger und Lukas UIlrich holten sich den Sieg bei den Teens. Sophia Buss, Gabriel Bischof, Fabi Deines und Viola Barucha alias "Orcas" schafften es auf den zweiten Platz. Ihnen folgten auf Platz drei die "Weißen Haie" Boktan Mihalowic, Oskar Jasinski, Samuel Theumer und Jana Zimmert. Für die Erst- bis Drittplatzierten gab es Pokale mit nach Hause.

Jedem steht die Teilnahme am Wasserballturnier offen, nicht nur TSV-Mitglieder könne hier dabei sein. Umso erfreulicher, dass auch einige Nichtmitglieder Teams gestellt hatten.

Der Besucherandrang schien im Vergleich zu den früheren "Swim and Fun" deutlich gestiegen. Alle Stühle waren voll, Eltern und Geschwister feuerten die Wasserballspieler kräftig an. Dabei ließen sie sich Saftcocktails, Kratzeis – einen Trend aus Düsseldorf – und selbst gebackene Leckereien schmecken.

Auch vor dem Wasserballturnier war in dem Becken schon einiges los. Beim Hindernisschwimmen konnten sich Kinder, die schon das Seepferdchen gemacht haben, eine Medaille verdienen. Auf 50 Metern mussten sie tauchen, auf einem Brett paddeln und verschiedene andere Aufgaben meistern.

Der spaßige Wasserparcours soll den Nachwuchs für den Schwimmsport begeistern.

Mit der Resonanz auf das diesjährige "Swim and Fun" zeigte sich Ute Sternhuber "absolut zufrieden". Mehr als 60 Kinder waren beim Hindernisschwimmen und beim Wasserball dabei – und hatten Spaß beim Wassersport.