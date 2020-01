Haiterbach Südtirol: 23-Jährige unter Todesopfern

Die Nachricht hat in Haiterbach vielfach schwere Betroffenheit ausgelöst: Die 23-Jährige, die früher in der Kuckucksstadt lebte, inzwischen aber in Hamburg Medizin studierte, gehört auch zu den Opfern der Todesfahrt eines 27-Jährigen. Dieser war am 5. Januar in eine Reisegruppe junger Deutscher gefahren, die den Berichten nach aus einer Diskothek gekommen war.

Beileidsbekundigungen auch auf Facebook