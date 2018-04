Haiterbach (jg). Spenden in Höhe von 2175 Euro hat die Stadt Haiterbach erhalten. Die Gemeinderäte stimmten deren Annahme in ihrer jüngsten Sitzung geschlossen zu. 175 Euro gingen für die Kultursommernacht in Unterschwandorf ein, die Stadtkapelle wurde mit 600 Euro bedacht. 400 Euro wurden für die Kindergärten gespendet, 1000 Euro für die Kinder-Uni.