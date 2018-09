Haiterbach Sogar in den Pausen wird gespielt

Haiterbach-Beihingen. Nach wie vor bricht in Beihingen regelmäßig am letzten Ferienwochenende das Tischfußball-Fieber aus – und viele Erwachsene lassen sich davon ebenso anstecken. "Das Turnier kommt bei Kids und Erwachsenen gut", wie Organisator Jürgen Gaiser deutlich machte

Den Anfang machte das Jugendturnier mit oft knappen Ergebnissen und auf hohem "Kickerniveau". Und so hatte Jürgen Gaiser beobachtet: Von der Leistung seien die Teilnehmer zusammengerückt. Wie immer waren die Kinder mit so großer Begeisterung dabei, dass selbst in den spielfreien Pausen auf einem freien Tisch noch weiter gekickert wurde.

Besonders interessante Spiele ergaben sich in den Final-Begegnungen, bei denen sich die Teilnehmer höchst spannende und emotionale Duelle lieferten.