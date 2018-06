Haiterbach Schwalben sind hier herzlich willkommen

In der Anfangszeit gab es kleine Schwierigkeiten, weil Röhm die Nester direkt unter das Dach gebaut hatte, was den Zugvögeln wohl missfallen hatte. Dann hat er nachgelegt und unter dem Dach zunächst einen Holzaufbau angebracht, an denen er anschließend die Nester befestigte. Darunter hat er abnehmbare Kotbretter an Seilen aufgehängt. Fertig war die bezugsreife Brutstätte, und seitdem wird sein Haus alljährlich von zwölf Schwalbenpärchen bevölkert, die in der Regel bis zu vier Jungtiere ausbrüten und hier aufziehen.