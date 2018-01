Haiterbach Schuon-Areal wird manchen zu teuer

Haiterbach. Während der Haushalt für die Wasserversorgung auf ein Volumen von 1,64 Millonen Euro kommt, beinhaltet der städtische Hauhalt 14,37 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt sowie 7,78 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

Vor allem letztere Zahl wird immer wieder im Zuge der Haushaltsverabschiedung diskutiert. "Die Ausgaben werde sich halbieren. Am Ende haben wir einen soliden Haushalt", erklärte Matthias Söhr, Sprecher der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). Damit seien dann meist alle zufrieden.

Sorgen bereitet nicht nur Stöhr die Entwicklung der Personalkosten, die von 2007 bis heute von 1,9 auf 3,3 Millionen Euro gestiegen seien, was 68 Prozent seien. Man müsse aufschlüsseln, was Lohn- und was Personalsteigerungen seien.