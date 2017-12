Haiterbach Schüler schmücken Weihnachtsbaum

Haiterbach. Die Feuerwehrabteilungen sorgten dafür, dass in allen Ortsteilen ein Weihnachtsbaum steht. Dieser wurde von den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten gefällt, vor Ort transportiert und an zentraler Stelle sicher aufgestellt. In Altnuifra übernimmt Stadtrat Wilhelm Helber das Fällen und Aufstellen des Weihnachtsbaums. Ergänzt werden die Weihnachtsbäume durch Lichterschmuck, der vom Bauhof angebracht wird. "Allen, die sich hier so positiv für unsere Gesellschaft einbringen gebühr der Dank im Namen der Stadt Haiterbach und der gesamten Bevölkerung", sagte Bürgermeister Andreas Hölzlberger

Eine Besonderheit stellt der Haiterbacher Weihnachtsbaum dar: Er wurde mit selbst gebastelten roten Filmsternen geschmückt. Schon zum fünften Mal organisierte Stadträtin Hannelore Schöffler, die auch als Jugendbegleiterin an der Burgschule Haiterbach engagiert ist, dieses Jahr eine Schmückaktion mit einigen Schülern der 7. Klasse der Burgschule. Diese nutzten die Hebebühne des örtlichen Elektrobetriebs, um den Christbaumschmuck anzubringen. "Die Schülerinnen und Schüler sind trotz des winterlichen Wetters mit Begeisterung bei der Aktion dabei", freute sich Schöffler über die gute Resonanz bei den Schülern.

Im Rathaus wurde heiße Schokolade und Kaffee ausgeschenkt, damit sich die Helfer aufwärmen konnten. Bürgermeister Andreas Hölzlberger bedankte sich bei Hannelore Schöffler, Levin Schulz, Jakub Baranski, Lea Gutekunst, Niklas Bühr und Franziska Kuch für diese gelungene Aktion. "Es ist einfach toll, dass sich die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr für unser Stadtbild einbringen und dem Weihnachtsbaum den letzten Schliff geben", so Hölzlberger.