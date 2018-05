Haiterbach Rat feilt an einer Strategie

Haiterbach. In Sachen Absetzgelände ist es ruhig geworden – zumindest was den Informationsfluss im Haiterbacher Rathaus betrifft. "Ich bekomme aktuell keine Informationen. Gespräche mit dem Staatsministerium gebe es keine", erklärt Bürgermeister Andreas Hölzlberger am Freitag auf Nachfrage.

Derweil versuche die Stadt momentan über ihren Anwalt an Informationen in Form von Akten zu kommen, was sich laut Hölzlberger schwierig gestaltet. Nicht nur, weil es zumindest aufgrund­ des ausstehenden Verfahrens keine Akten dazu gebe. Sondern auch, weil das Land Behörden gegenüber nicht informationspflichtig sei. Der Bund hingegen schon. Der wolle aber genauer spezifiziert haben, was man wissen wolle.

"Im Grunde alles, was auf den 10 000 Seiten steht", sagt Hölzlberger. Und ganz konkret, was die Entscheidungsgrundlagen waren, Haiterbach im Ranking vor anderen untersuchten Geländen den Vorzug zu geben. "Der Anwalt hat da Schwierigkeiten, die Sache gerät ins Stocken", sagt Hölzlberger, der im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auch die Herangehensweise des Landes kritisiert. Man habe sich frühzeitig auf Haiterbach festgelegt –­ohne dabei alle entscheidenden Fragen beantworten zu können.